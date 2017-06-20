На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа заменили мельницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. На обогатительной фабрике Учалинского горно-обогатительного комбината произведена замена шаровой мельницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"В отделении измельчения обогатительной фабрики Учалинского горно-обогатительного комбината (предприятие сырьевого комплекса УГМК) продолжается техническое перевооружение. В частности, произведена замена шаровой мельницы на мельницу с увеличенным диаметром барабана с 3200 мм на 3600 мм. Ее запуск в операцию доизмельчения коллективного (медно-цинкового) концентрата уже осуществлен. В настоящее время инженерная группа обогатительной фабрики производит отладку технологического режима работы установленного оборудования", - сообщили в пресс-службе.

И.о. начальника производственно-технического отдела обогатительной фабрики АО "Учалинский ГОК" Дим Алтынаманов добавил, что замена мельницы позволит добиться уменьшения фракции измельчаемой руды. "Это в условиях усложнения минералогического состава руды должно улучшить раскрытие сростков полезных компонентов от пустой породы и, в конечном счете, увеличить извлечение меди и цинка в концентраты", - рассказал Алтынаманов.

Новое оборудование будет опробовано в переработке девяти сортов медных и медно-цинковых руд, поступающих на обогатительную фабрику Учалинского ГОКа с Учалинского, Узельгинского, Молодежного, Озерного и Западно-Озерного месторождений.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.