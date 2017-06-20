Максим Решетников открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. И.о.губернатора Пермского края Максим Решетников в воскресенье открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта "Детский спорт", который проходит в обновленном после ремонта Экстрим-парке в Перми.
Как уточнили в департаменте пресс-службы администрации главы региона, в спортивном форуме участвует около 100 юных спортсменов из Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан, которые занимаются, в том числе, самыми современными урбанистическими видами спорта. На площадках Экстрим-парка, кроме футбола, волейбола и баскетбола, школьники соревновались по BMX, kickscooter, скейтборду, паркуру и воркауту, прошли тестирование по нормативам ГТО.
"Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво, и понимаете, что он нужен для закалки характера. В спорте важно умение ставить и достигать цели. Чтобы, упав, вы могли подняться и идти дальше", - обратился Решетников к участникам.
По результатам фестиваля будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, которая выступит во Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в сентябре 2017 года.
Также в этот день глава региона участвовал в другом спортивном мероприятии - велопробеге, посвященном Дню медицинского работника. В департаменте уточнили, что приглашение Решетников получил несколько месяцев назад на встрече со студентами Пермского государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. "В жизни как на велосипеде: пока быстро крутишь педали, ты устойчив и едешь. А когда остановился, то что-нибудь происходит. Не снижайте темпа, двигайтесь по жизни энергично и быстро", - сказал глава региона, давая старт пробегу, и сам проехал в составе колонны из 50 велосипедистов - лучших спортсменов ПГМУ, профсоюзных активистов вуза, старост курсов.
Справка:
Пермский край стал участником проекта "Детский спорт" в 2012 г. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн руб. федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2016 г. Прикамье вошло в число лидеров по динамике развития физической культуры и массового спорта в России.