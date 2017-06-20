Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Максим Решетников открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта

Новости партнеров
20 июня, 14:37 UTC+3

Глава Прикамья дал старт форуму "Детский спорт", в котором участвует более 100 юных спортсменов из девяти регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. И.о.губернатора Пермского края Максим Решетников в воскресенье открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта "Детский спорт", который проходит в обновленном после ремонта Экстрим-парке в Перми. 

Как уточнили в департаменте пресс-службы администрации главы региона, в спортивном форуме участвует около 100 юных спортсменов из Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан, которые занимаются, в том числе, самыми современными урбанистическими видами спорта. На площадках Экстрим-парка, кроме футбола, волейбола и баскетбола, школьники соревновались по BMX, kickscooter, скейтборду, паркуру и воркауту, прошли тестирование по нормативам ГТО. 

"Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво, и понимаете, что он нужен для закалки характера. В спорте важно умение ставить и достигать цели. Чтобы, упав, вы могли подняться и идти дальше", - обратился Решетников к участникам. 

По результатам  фестиваля будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, которая выступит во Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в сентябре 2017 года.

Также в этот день глава региона участвовал в другом спортивном мероприятии - велопробеге, посвященном Дню медицинского работника. В департаменте уточнили, что приглашение Решетников получил несколько месяцев назад на встрече со студентами Пермского государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. "В жизни как на велосипеде: пока быстро крутишь педали, ты устойчив и едешь. А когда остановился, то что-нибудь происходит. Не снижайте темпа, двигайтесь по жизни энергично и быстро", - сказал глава региона, давая старт пробегу, и сам проехал в составе колонны из 50 велосипедистов - лучших спортсменов ПГМУ, профсоюзных активистов вуза, старост курсов. 
Справка:

Пермский край стал участником проекта "Детский спорт" в 2012 г. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн руб. федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.  В 2016 г. Прикамье вошло в число лидеров по динамике развития физической культуры и массового спорта в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в Харбине
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны выполнена на 96%
Темы дня
Загрузка...
Реклама