Новоуральский завод "Медсинтез" продемонстрировал продукцию на выставке в Госдуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Завод "Медсинтез" (г.Новоуральск Свердловской области) принял участие в выставке достижений отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, которая прошла в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы в Москве. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"Выставка прошла с 13 по 16 июня в здании Госдумы. Организаторы - Государственная Дума и министерство промышленности и торговли РФ - приурочили выставку ко Дню медицинского работника", - сообщили на заводе.



Экспозиция объединила более 30 крупных российских предприятий, работающих в медицинской и фармацевтической отраслях. Участники показали депутатам, представителям министерств и ведомств, экспертам, врачам свое новейшее оборудование, современные лекарственные средства - последние разработки ученых-биологов, ноу-хау в реабилитационной индустрии.

14 июня, в день официального открытия выставки, экспозицию посетили первый зампред Госдумы Александр Жуков, зампред Ирина Яровая, замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Медсинтез" был одним из представителей Урала на выставке. Особый интерес гостей, в частности, вызвали готовые лекарственные формы генно-инженерного инсулина человека "Росинсулин", образец собственной, отечественной субстанции, которая сейчас проходит клинические испытания, и новейшее противовирусное средство - триазавирин.

От свиного и птичьего гриппа

Как сообщал ранее ТАСС, "Медсинтез" начал серийное производство отечественного препарата для борьбы с 15 видов вирусных инфекций, в том числе тяжелыми формами гриппа, в 2015 году. Препарат, по словам директора НИИ гриппа Олега Киселева, эффективен при борьбе с тяжелыми формами гриппа, включая свиной (A/H1N1) и птичий грипп (H5N1), а также с другими тяжелыми вирусными инфекциями - Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила.



"Одни лекарства подхлестывают иммунную систему, и организм сам борется с заболеванием, другие просто устраняют симптомы - головную боль, или уменьшают насморк, тем временем возбудитель продолжает оставаться в организме. В свою очередь, этиотропные препараты, к которым относится "Триазавирин", действуют непосредственно на вирус, тем самым уничтожая причину заболевания, а не его проявления", - отметили на предприятии.

Справка

На 1 января 2017 года в рамках Государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы разработано и выведено на рынок 44 импортозамещающих лекарственных препарата, триазавирин - одно из них. Объем производства лекарственных средств российской фармацевтической промышленности в январе-марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8 % и составил почти 67 млрд руб.