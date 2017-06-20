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Жителям сгоревшего поселка Бубновка предложат жилье в других районах Иркутской области

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20 июня, 16:22 UTC+3

Населенный пункт будет ликвидирован

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Материал из 1 страницы
© Правительство Иркутской области

Жителям поселка Бубновка в Киренском районе Иркутской области, где 28 апреля в результате крупного пожара сгорело 58 из 90 жилых домов, предложат поселиться в других районах региона. Об этом сообщил во вторник губернатор Сергей Левченко в ходе визита в область полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.

"Мы предлагаем людям жилье в Иркутском районе, в Шелехове и Ангарском городском округе. Через неделю группа, состоящая из представителей министерств облправительства, администрации Киренского района, начнет отрабатывать с семьями погорельцев предлагаемые варианты", - сказал он.

Для тех, кто решит поселиться в Киренске, достроят пятиэтажный дом в микрорайоне Мельничный. Желающие переехать в другие районы области получат денежные выплаты на приобретение жилья. Жители, которые покинут Бубновку в связи с ликвидацией населенного пункта, могут претендовать на сертификаты для приобретения жилья и за пределами Иркутской области.

Сергей Меняйло поручил разработать детальный план-график строительно-монтажных работ и график предоставления жилья всем гражданам, пострадавшим от пожара в Бубновке, а также переселяемым из этого поселка. Полпред подчеркнул, что ни один человек не должен остаться без крова после 30 сентября.

Ранее сообщалось, что поселок Бубновка будет ликвидирован. На это согласились местные жители, обсудив предложение на сходе граждан 18 мая, решение поддержали органы местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сейчас проект постановления федерального кабмина о ликвидации поселка находится на согласовании в Министерстве экономического развития РФ.

В Бубновке до пожара, произошедшего 28 апреля, проживали 435 человек. Все они были эвакуированы из населенного пункта, расположенного на острове на реке Лена. Во время пожара пострадал один человек.

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