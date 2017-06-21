Ростсельмаш и "Сбербанк Лизинг" анонсировали новые лизинговые продукты

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Ростсельмаш и "Сбербанк Лизинг" начали реализацию совместной программы по продаже сельхозтехники в лизинг, позволяющей клиентам службы Ростсельмаш Финанс получить целый ряд преимуществ.
Совместная программа "Сбербанк Лизинга" и Ростсельмаша содержит три продукта: "Фабрика" на срок до четырех лет и "Конвейер" на срок до пяти лет с авансом от 20% (программа "Фабрика") или 15% (программа "Конвейер"), а также индивидуальный инвестиционный лизинг с широкими возможностями.
Предложенные условия являются прорывными для потребителей. "Совместный продукт по технике Ростсельмаш при участии Сбербанка отличается основными преимуществами для аграриев: срок принятия решения, минимальный пакет документов, а лимит сделки увеличен до 300 млн рублей", - говорит руководитель Ростсельмаш Финанс.
Обе компании - и "Сбербанк Лизинг" и Ростсельмаш - занимают лидирующие позиции в своих секторах экономики, а их бренды воспринимаются всеми исключительно как синонимы надежности и стабильности, что позволяет клиентам, приобретающим технику Ростсельмаш, эффективно развивать свой бизнес и выходить на принципиально новый уровень в своем развитии.
"Мы стремимся создать максимально комфортные условия на приобретение техники для отечественного сельхозпроизводителя, - отмечает Член Правления, директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров. - Наша общая задача сейчас поддержать российскую сельскохозяйственную отрасль и отечественных аграриев льготными программами и предоставить максимально выгодные условия на приобретение техники".
По оценкам отраслевых специалистов, представленные продукты будут востребованы и популярны среди всех российских аграриев.
АО "Сбербанк Лизинг" осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года. Занимает второе место в списке крупнейших лизингодателей в рейтинге от RAEX (Эксперт РА). Единственным акционером компании является ПАО Сбербанк. Региональная сеть АО "Сбербанк Лизинг" насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане и Беларуси.
Сбербанк Лизинг финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия обновлению, модернизации и расширению основных фондов российских предприятий. Клиентами компании являются предприятия крупнейшего, крупного, среднего и малого бизнеса. www.sberleasing.ru