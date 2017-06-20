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Турпоток в Краснодарский край вырос на 2-3% по сравнению с прошлым годом

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20 июня, 19:09 UTC+3

В 2017 году регион планирует принять 16 млн туристов

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Турпоток в Краснодарский край вырос на 2-3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди на пресс-конференции, которая прошла в Сочи в медиацентре для неаккредитованных СМИ.

Краснодарский край по праву носит звание главного курортного региона страны. Каждый год турпоток растет. Если в прошлом году край принял 15,8 миллиона туристов, то в этом планирует уже 16 миллионов. И этому есть все основания. По словам Христофора Константиниди, с января в регионе побывало на 2-3% гостей больше, чем за этот же период прошлого года.

"Мы умеем встречать и удивлять всех в хорошем смысле этого слова, что, конечно, сказывается на привлекательности наших курортов, они сегодня меняются вместе с запросами наших гостей", - отметил министр.

Росту турпотока способствует и проведение в регионе крупных мероприятий российского и международного уровня, таких как Кубок конфедераций и предстоящий чемпионат мира по футболу. Сейчас загрузка средств размещения в Сочи составляет 88%.

"Такие события – мощный потенциал для развития въездного туризма. Они играют скорее стратегическую роль в привлечении, прежде всего, иностранных туристов, - подчеркнул Христофор Константиниди. - Турпоток будет увеличиваться, в том числе, за счет большого количества инфоповодов и освещения в СМИ. Все увидят, какие у нас благоустроенные территории, пляжи, набережные, интересные достопримечательности, инфраструктура для приема гостей".

Министр представил журналистам курортный потенциал городов Черноморского и Азовского побережий региона. А начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат рассказал, какую экскурсионно-развлекательную программу готов предложить гостям Кубка конфедераций город-курорт.

"Мы предлагаем 36 объектов турпоказа, - пояснил Сергей Доморат. – Все они были приведены к единому архитектурному облику, благоустроена прилегающая территория. Чтобы гостям было комфортно ориентироваться в городе, выпущены каталоги и карта достопримечательностей Сочи. Они будут бесплатно раздаваться в волонтерских центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту".

На 100% выполнено в Сочи и оформление городской среды, которое полностью отвечает требованиям FIFA. Об этом журналистам рассказал и.о. директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс. Кроме того, было изготовлено порядка 300 информационных указателей, которые помогут футбольным болельщикам и клиентским группам легко добраться до нужного места.

Завершилась пресс-конференция презентацией экскурсионных маршрутов, которые Сочи готов предложить своим гостям.

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