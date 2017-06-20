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Краснодарский край в 2017 г. выделил 82 млн руб. на энергоснабжение земель для многодетных

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20 июня, 19:18 UTC+3

Средства направят на обеспечение сетями порядка тысячи участков в четырех муниципалитетах

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Краснодарский край в 2017 г. выделил 82 млн руб. на энергоснабжение участков для многодетных семей. Средства направят на обеспечение сетями порядка тысячи участков в четырех муниципалитетах. Такие данные были озвучены на региональном планерном совещании, которое провел глава края Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, предоставление земельных участков многодетным семьям является одной из первоочередных задач социальной политики края.

Однако зачастую выделяемые муниципальными образованиями территории под застройку не подключены к инженерным сетям.

Для решения данной проблемы средства из краевого бюджета выделяются ежегодно, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Из региональной казны в этом году на полное или частичное подключение более тысячи земельных участков к коммуникациям уже направлено порядка 82 млн рублей. В соответствии с постановлением губернатора на данном этапе финансовую поддержку получат города Геленджик и Анапа, а также Кущевский и Славянский районы.

Руководитель региона подчеркнул, что краевая власть продолжит оказывать содействие муниципалитетам в данном вопросе, но и главам на местах необходимо пересмотреть подход к предоставлению земли многодетным семьям.

"Не просто выделяйте участок, а учитывайте, где он расположен. Земля должна быть максимально приближена к населенному пункту, иначе никаких денег не хватит на подведение коммуникаций", – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил своим заместителям Андрею Алексеенко и Сергею Усенко держать данный вопрос на контроле.

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