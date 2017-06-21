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Национальная Платформа Промышленной Автоматизации: решения для "перезагрузки" экономики

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21 июня, 10:45 UTC+3
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© ТАСС
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© ТАСС
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Учредители Ассоциации содействия развитию и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета "Национальная Платформа Промышленной Автоматизации" (Ассоциация "НППА"): ГК "Модульные Системы Торнадо" (Новосибирск), ГК "ИнфоВотч" (Москва), предприятие "Элтекс" (Новосибирск) заявили о намерении совместно развивать решения для автоматизации на основе индустриального интернета. Об этом они сообщили журналистам в рамках V Международного форума "Технопром".

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Это решение было закреплено в подписанной "Декларации целей и принципов", которая отразила основные принципы НППА: импортонезависимость, опережающее развитие, открытость и кросс-технологичность. Целью Ассоциации "НППА" является создание и развитие новой технологической платформы, высокопроизводительных и безопасных решений для индустриального интернета, формирование общей технической политики и стандарта промышленной автоматизации. При этом, отметили участники, деятельность НППА предполагает открытость: на любом этапе к ней может присоединиться любой разработчик.

"Принципы открытости, универсальности и масштабируемости, заложенные в самой идее НППА, позволяют утверждать, что уже существующие и разрабатываемые технические решения НППА могут стать основой национального стандарта промышленной автоматизации в России",- пояснил генеральный директор ГК "Модульные Системы Торнадо" Олег Сердюков.

Он также отметил, что уже сейчас учасники НППА могут предложить рынку готовые апробированные решения. "Мы не будем заниматься просто лоббистской деятельностью, мы хотим занять этот рынок честно, прежде всего за счет высокого качества и уровня наших продуктов - тех что есть у нас сегодня, и тех которые появятся в рамках деятельности ассоциации завтра. Базовый продукт НППА ПТК "Торнадо" сегодня конкурентноспособен и успешно внедряется, работает более чем на двухстах объектах в 14 субъектах России и за рубежом. Большая часть этих внедрений реализована на крупных и критически важных объектах инфраструктуры - энергоблоках, котло и турбоагрегатах теплоэлектростанций. Мы хотим в рамках ассоциации объединить лучшие силы разработчиков и их огромный опыт, разработать технические спецификации и доверенные, надежные и высокопроизводительные решения на основе индустриального интернета. У нас много что есть, но требуется дальнейшая разработка технологий и компонентов платформы. Это платформенные, универсальные и масштабируемые решения можно применять в любых отраслях промышленности и мы рассчитываем, что после апробации, наши технические спецификации станут стандартами. Вот такая идея созданной нами Ассоциации НППА", - рассказал он.

В свою очередь, директор ГК "ИнфоВотч" Наталья Касперская напомнила, что технологии индустриального интернета при всех впечатляющих достоинствах несут в себе массу потенциальных угроз и вызовов. Явно "популистский" подход к этой проблематике требует повышения экспертного уровня обсуждений и обеспечения мер по предотвращению хаотичного и неуправляемого внедрения этих технологий в критически важные отрасли промышленности. "Начав работать над этим, мы поняли, что существуют "тройное" непонимание: специалисты в области АСУПТ, технологи на предприятиях и разработчики систем безопасности разговаривают на разных языках, нет общих базовых определений, нет стандартов; как следствие, крайне сложно вырабатывать общие требования к безопасности. Настало время договариваться и, дополняя компетенции друг друга, создавать высокопроизводительные и безопасные решений для индустриального интернета", - заявила она.

Директор ООО "Предприятие "Элтекс" Алексей Черников пояснил журналистам почему такое крупное и процветающее предприятие вступило в НППА: "Объединив наш потенциал, мы сможем предложить заказчику действительно комплексное решение его задач, и, что немаловажно, эти решение будут иметь российское происхождение".

Его поддержал директор ассоциации НППА Дмитрий Верховод, который считает, что российские разработчики имеют возможность создать совершенного новые продукты, однако предупредил, что им придется жестко конкурировать на рынке индустриального интернета.

"У наших конкурентов есть клиентская база, сформированные связи, нам придется вести серьезную работу, чтобы объяснять конечным потребителям преимущество наших продуктов", - отметил он, добавив, что ассоциация ждет поддержи от государства, те более, что НППА включена в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области и поддержана на правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

В завершение члены правления ассоциации еще раз подчеркнули, что открыты для сотрудничества и приглашают всех заинтересованных в развитии отечественной промышленной автоматизации присоединиться к консорциуму.

"Разрабатывая собственные подходы, консолидируя усилия отечественных разработчиков и производителей, мы будем двигаться с опережением и создавать конкурентоспособные комплексные продукты и решения, нацеленные на технологическое лидерство. Мы - участники отечественного рынка, и мы его формируем. Мы формируем среду и условия, дающие возможность производителям отечественных средств и систем промышленной автоматизации вырасти, окрепнуть и конкурировать с мировыми лидерами".

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