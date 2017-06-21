Ученые разработают программу по разведению альпийских коз на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) выиграли грант на разработку программы по разведению альпийских коз на Урале, которые были завезены в регион из Франции в конце 2016 года, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Ученые университета выиграли грант в 1 млн рублей от Минсельхоза РФ на реализацию программы, касающейся содержания и разведения коз альпийской породы. В рамках вопроса по импортозамещению программа имеет высокую значимость для региона, исследования позволят расширить ассортимент продукции уральских аграриев козьим молоком и сыром редких сортов. Студенты и аспиранты будут также принимать активное участие в проекте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти тысяча дойных альпийских коз французской фирмы "KBS-genetic" прибыла из Франции в Екатеринбург в животноводческое хозяйство "УГМК-Агро" в конце ноября 2016 года. Стадо стоимостью €1 млн преодолело порядка 5 тыс. км на трех специальных трехэтажных автопоездах. Животных приняли на современной ферме в поселке Садовый близ Екатеринбурга. Для их размещения реконструировали животноводческий комплекс, который был законсервирован девять лет назад, он оснащен конвейерной кормовой лентой, автоматическими поилками с подогретой водой, к которым молодых животных приучали с рождения.

Пробную партию сыров из молока альпийских коз изготовили в конце апреля 2017 года на козьей ферме "УГМК-Агро" в Свердловской области. Сыр был произведен в экспериментальном цехе, где специалисты Верхнепышминского молочного завода отрабатывают технологию приготовления сыров. Запустить основное производство и начать активные поставки продукции планируется летом.

По словам ученых, теперь перед специалистами стоит задача по разработке научно-практических рекомендаций - программы по адаптации французских коз с учетом генетического потенциала и региональных почвенно-климатических особенностей. "В первую очередь мы исследуем кровь животных, чтобы выявить случаи заболеваний и назначить правильное лечение. В дальнейшем мы определим грамотный рацион альпийских коз, разработаем рекомендации для повышения качества кормов и будем работать над повышением продуктивности животных", - отметила профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции УрГАУ Ольга Быкова.

Справка

Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России. Возглавляет вуз академик РАН, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ Ирина Донник.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. "УГМК-Агро" управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности.