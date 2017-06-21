Уральские ученые получили 1 млн рублей на создание устойчивого к болезням гибрида огурца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) получили грант в 1 млн рублей на создание устойчивого к заболеваниям гибрида огурца. Результаты будут представлены к концу года, сообщили в среду в пресс-службе вуза.



"Ученые-селекционеры работают над созданием нового гибрида огурца с высокой продуктивностью и устойчивостью к основным заболеваниям для дальнейшего внедрения в систему семеноводства на Среднем Урале. Рабочая группа проекта уже проводит опытные испытания 17 гибридов огурца. Данные образцы были отобраны в качестве наиболее перспективных из 230 гибридов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на проведение исследования был получен грант в 1 млн рублей от Минсельхоза РФ. "Наша задача сегодня в рамках импортозамещения обеспечить все тепличные хозяйства области нашими семенами огурцов, которые будут превосходить по урожайности и вкусовым качествам голландские. Ученые аграрного университета занимаются селекцией огурца с 2004 года, у нас есть серьезные наработки, создан собственный гибридный фонд, и нам очень приятно, что Минсельхоз России оценил нашу работу и выделил грант на проведение работ", - подчеркнул заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Планируется, что к концу года селекционеры составят подробный отчет с данными, которые будут включать в себя показатели урожайности, биохимический состав образцов, концентрацию биологически активных веществ, вкусовые качества, особенности хранения. "По результатам работы гибриды с наиболее перспективными показателями будут рекомендованы для включения в Госреестр и дальнейшего применения в современных отечественных промышленных тепличных комбинатах", - уточнили в пресс-службе.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России. Ранее учеными университета уже были выведены и включены в Госреестр несколько сортов огурца, на сегодняшний день еще два гибрида проходят заключительные испытания для включения в Госреестр селекционных достижений.