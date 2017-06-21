Всероссийская студенческая стройка "Академический-2017" стартует в начале июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодный трудовой сезон для студенческих строительных отрядов откроется 6 июля в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом. По традиции на торжественной линейке будет дан старт восьмой Всероссийской студенческой стройке (ВСС) "Академический", которая продлится до конца августа, сообщает портал akademekb.ru.

"В этом году осваивать целину предстоит в основном местным отрядам - семь из них из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, один - из Алтайского края", - сказано в сообщении. Это екатеринбургские ССО "Тайга", "Анита", "Калинка", "Фестиваль", "Арго", "Надежда", нижнетагильские "Родник" и "Улыбка", а также алтайский ССО "Мастодонт". Почти половина отрядов - участники ВСС "Академический" прошлых лет.

Сейчас АО "РСГ-Академическое" и работодатели готовятся к приёму участников Всероссийской студенческой стройки. Как сказал ранее ТАСС генеральный директор компании-застройщика "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, впервые студентов стали привлекать к строительству жилых домов в Екатеринбурге в 2010 году. "Если считать с первой целины, через проект в Екатеринбурге прошло 113 отрядов из 37 регионов России - более 3 тыс. человек ", - сказал он. Проект включает в себя множество творческих, спортивных и социальных мероприятий, многие из которых проходят на территории района.

По традиции открытие всех студенческих строек в Академическом происходит в День семьи, любви и верности.

В 2017 году движение студенческих отрядов в Свердловской области отметит свое 54-летие. На сегодняшний день на Среднем Урале существуют 135 студенческих отрядов - строительных, педагогических, отрядов проводников. В них состоят более 3,6 тыс. человек.

Справка

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.



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