Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всероссийская студенческая стройка "Академический-2017" стартует в начале июля

Новости партнеров
21 июня, 12:44 UTC+3

Осваивать целину в крупнейшем градостроительном проекте Европы будут восемь отрядов из Свердловской области и Алтайского края

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодный трудовой сезон для студенческих строительных отрядов откроется 6 июля в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом. По традиции на торжественной линейке будет дан старт восьмой Всероссийской студенческой стройке (ВСС) "Академический", которая продлится до конца августа, сообщает портал akademekb.ru.

"В этом году осваивать целину предстоит в основном местным отрядам - семь из них из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, один - из Алтайского края", - сказано в сообщении. Это екатеринбургские ССО "Тайга", "Анита", "Калинка", "Фестиваль", "Арго", "Надежда", нижнетагильские "Родник" и "Улыбка", а также алтайский ССО "Мастодонт". Почти половина отрядов - участники ВСС "Академический" прошлых лет. 

Сейчас АО "РСГ-Академическое" и работодатели готовятся к приёму участников Всероссийской студенческой стройки. Как сказал ранее ТАСС генеральный директор компании-застройщика "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, впервые студентов стали привлекать к строительству жилых домов в Екатеринбурге в 2010 году. "Если считать с первой целины, через проект в Екатеринбурге прошло 113 отрядов из 37 регионов России - более 3 тыс. человек ", - сказал он. Проект включает в себя множество творческих, спортивных и социальных мероприятий, многие из которых проходят на территории района.

По традиции открытие всех студенческих строек в Академическом происходит в День семьи, любви и верности.

В 2017 году движение студенческих отрядов в Свердловской области отметит свое 54-летие. На сегодняшний день на Среднем Урале существуют 135 студенческих отрядов - строительных, педагогических, отрядов проводников. В них состоят более 3,6 тыс. человек.

Справка

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года. 
 
АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
6
Национальная Платформа Промышленной Автоматизации: решения для "перезагрузки" экономики
2
Новоуральский завод "Медсинтез" продемонстрировал продукцию на выставке в Госдуме
7
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в Харбине
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
6
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама