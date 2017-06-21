Активные участники донорского движения "Швабе" получили награды

Работники холдинга "Швабе" поощрены благодарственными письмами врачебного сообщества Свердловской области за большой вклад в развитие донорского движения, готовность прийти на помощь людям, пропаганду идей милосердия, гуманизма и добра.

Данные награды вручены 20 почетным донорам и активным участникам донорского движения предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). В рамках Всемирного дня донора они были удостоены благодарственных писем от главного врача медико-санитарной части УОМЗ и главного врача Областной станции переливания крови Свердловской области.

"На протяжении многих лет инициативные сотрудники Уральского оптико-механического завода принимают участие в спасении жизней свердловчан. Благодаря их активной гражданской позиции число участников акций по добровольной сдаче крови на нашем предприятии планомерно увеличивается", - сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Уральский оптико-механический завод активно поддерживает донорское движение с 80-х годов XX века. В течение года на предприятии в рамках федеральной программы Службы крови России проводится несколько акций по добровольной сдаче крови. В настоящее время общее число доноров на заводе превысило 440 человек.