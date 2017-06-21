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Глава Прикамья открыл самый большой в Перми детсад

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21 июня, 13:59 UTC+3

Для 360 маленьких пермяков станут доступны первые в регионе "площадки успеха"

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ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Самый большой в краевом центре детский сад на 360 мест открыл накануне и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщают в департаменте пресс-службы администрации главы региона. 

"Новый детский сад "Конструктор успеха" - самый большой в Перми. Ввод его в эксплуатацию полностью решает вопрос с очередью в дошкольные учреждения в микрорайоне Комсомольский. Кроме того, новый детсад - учреждение инклюзивного образования: дети с ограниченными возможностями посещают его наравне с остальными ребятами, имея широкие возможности для социальной адаптации", - сказано в сообщении. Учреждение открылось в трехэтажном кирпичном здании общей площадью 5,2 тыс. кв. м. Территория вместе с прилегающими площадками составляет более 21 тыс. кв. м. 

Решетников, осмотрев детсад, отметил, что особое внимание краевых властей будет уделяться оборудованию детских садов и созданию условий для всестороннего развития детей. "Для создания ребенку условий для развития в дошкольном образовании нужно многое. Будем работать над тем, чтобы для детей края были доступны современные технологии обучения и развития, причем не только во вновь построенных детских садах, но и уже в действующих. В целом вопрос по строительству детских садов решен, основной акцент теперь переносим на строительство школ", - сказал глава края.

По словам директора дошкольного учреждения Надежды Голиней, концепция детсада - в том, что созданы девять "площадок успеха", где каждый ребенок может реализовать себя. К 2020 году их планируется открыть 25. На этих площадках дети могут пробовать свои силы в разных областях деятельности: моделировании и конструировании, изучении естественных наук, швейном, столярном, гончарном деле, домоводстве и кулинарии, спорте, танцах, вокале. "Каждый ребенок сможет конструировать свой успех, а мы, взрослые, - будем помогать. Мы рады видеть каждого ребенка, уже есть дети с ограниченными возможностями", - прокомментировала она.

Как уточнили ТАСС в департаменте пресс-службы, до 2019 года на создание детских садов в Пермском крае будет направлено 1,9 млрд руб. На 13 территориях региона планируется создать 17 учреждений дошкольного образования для 2,8 тыс. маленьких пермяков.

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