Разработки "Швабе" удостоены четырех медалей "Архимед-2017"

Холдинг "Швабе" продемонстрировал современную технику для медицины, лабораторных исследований и безопасности дорожного движения на XX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед". Разработки удостоены двух золотых и двух серебряных медалей мероприятия.

В рамках мероприятия холдинг продемонстрировал технику производства предприятий "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) и Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Четыре образца продукции из семи представленных отмечены медалями - наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01 и инкубаторы интенсивной терапии ИДН-02 и ИДН-03 (золото), ПО дорожного светофора ДС7-33 (серебро), а также устройство фотометра с шаровым осветителем. Оригинальность разработок защищена патентами и свидетельствами РФ.

"Удостоенные наград изделия демонстрируют хороший уровень развития производства техники в России. Сегодня данные образцы наукоемкой отечественной продукции активно применяются на практике в РФ и за рубежом, успешно конкурируя с импортными аналогами на внешнем рынке, а также замещая их на внутреннем. "Швабе" является ежегодным призером салона "Архимед", что подтверждает высокий научно-технический и инновационный потенциал разработок ученых и инженеров предприятий Холдинга", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Отмеченный золотой медалью салона анестезиологический комплекс МАИА-01 разработан для проведения мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у детей с шести лет и взрослых. За счет применения в его составе в качестве анестетика ксенона исключены побочные эффекты. Это абсолютно новый для России аппарат, который в 2016 году признан лауреатом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" в номинации "Приоритет-Мед".

Кроме того, в категории "Товарный знак ЛИДЕР" золотой медали удостоен товарный знак инкубаторов интенсивной терапии серии ИДН - ДАНИО/DANIO, который является собственностью УОМЗ и защищен рядом свидетельств.

Серебряной медалью "Архимед-2017" отмечено программное обеспечение "Программа управления трехразрядной индикацией транспортного светофора с разными циклами работы". ПО реализовано в светофоре ДС7-33 и позволяет измерять от одного до четырех циклов длительности горения красного и зеленого сигналов в режиме автонастройки с высокой точностью, а также подстраиваться под изменение интенсивности движения городского транспорта на перекрестке в целях ликвидации "пробок" и повышения безопасности дорожного движения.

Второй серебряной медали салона удостоено устройство фотометра с шаровым осветителем, созданное специалистами ЗОМЗ. В числе достоинств разработки - повышение точности измерения концентрации различных веществ в растворах при выполнении химических и клинических анализов, стабильность и воспроизводимость результатов измерений, снижение порога чувствительности. Устройство предназначено для применения в медицине, сельском хозяйстве, геологии и биохимии, в пищевой, химической, металлургической промышленности и в других отраслях.

В деловой программе мероприятия приняли участие представители трех предприятий холдинга - Государственного института прикладной оптики (ГИПО), НИИ "Полюс" и "Швабе - Фотосистемы". Специалисты обменялись профессиональным опытом с другими участниками салона, а также обсудили взаимодействие по ряду направлений, в том числе по вопросам активизации изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности и развития рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Московский Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" основан в 1997 году с целью консолидации всех заинтересованных в инновационном процессе сторон - ассоциаций, индивидуальных изобретателей, представителей бизнеса и власти. В 2017 году организаторами мероприятия выступили: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Администрация президента РФ, Международная федерация ассоциаций изобретателей, правительство Москвы, Торгово-промышленная палата России, Министерство обороны РФ, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).