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На летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компаний

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21 июня, 14:37 UTC+3
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МОСКВА, 21 июня /РАНХиГС/. На Летнем кампусе-2017 Президентской академии выступят постоянные гости мероприятия - управляющий партнер Altera Capital, председатель совета директоров ПАО "Аэрофлот" Кирилл Андросов и глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла. Форум также впервые посетит главный экономист Microsoft Престон Макафи.

Летний кампус РАНХиГС - уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи. Специальные лекции и интерактивные занятия для участников проводят ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены мирового уровня.

Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительства Республики Татарстан. В рамках образовательной площадки созданы уникальные условия для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.

На летнем кампусе в этом году выступит член попечительского совета РАНХиГС Кирилл Андросов, который с 2010 года занимает пост управляющего партнера компании Altera Capital. Он является председателем совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Занимал должность замглавы Минэкономразвития России, пост первого заместителя гендиректора ОАО "Ленэнерго", а также был директором Департамента экономики городского имущества Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. По окончании школы бизнеса University of Chicago получил степень MBA. Был награжден Орденом Почета и медалью П. А. Столыпина II степени. В 2016 году Кирилл Андросов уже выступал с вебинаром на летнем кампусе Президентской академии. Тогда он дал студентам советы о том, как лучше всего выбрать карьеру.

Экспертом предстоящего летнего кампуса также станет Габриэль ди Белла - глава постоянного представительства Международного валютного фонда в Москве. Был заместителем Департамента МВФ по Западному полушарию, ведущим экономистом фонда по США, а также главой представительства МВФ в Никарагуа. Габриэль ди Белла - специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные интересы лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса. На кампусе в прошлом году г-н ди Белла рассказал об эффективности изучения и использования макроэкономики для изучения и предотвращения конфликтов.

Впервые гостем молодежного форума станет главный экономист Microsoft Престон Макафи. Ранее он был экономистом в Google. Также занимал должность вице-президента и научного сотрудника в Yahoo! Research, где выступал в качестве руководителя группы микроэкономики и социальных систем. Являлся исполнительным директором по социальным наукам в Калифорнийском технологическом институте. Он преподавал бизнес-стратегии, управленческую экономику и вводную микроэкономику. В 2014 году г-н Макафи был удостоен Golden Goose Award за работу, связанную с дизайном аукциона.

Организаторами летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК "АКИГ".

Сайт летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru

Аккредитация СМИ: Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС (тел. +7 903 788-38-02).

Главный региональный информационный партнер: "Реальное время". Региональный информационный партнер: TATCENTER.RU. Информационные партнеры кампуса: ТАСС, "Бизнес online", ГТРК "Татарстан", "Российская газета", "Радио Свобода", "ЭКСПЕРТ ТАТАРСТАН", журнал "Стратегия", информационно-аналитический портал "Полит.ру" и "KAZANFIRST", РБК Татарстан.

Контакты:

Дмитрий Соколов

Тел.:   +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

www.ranepa.ru

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