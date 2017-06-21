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"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-Ам

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21 июня, 16:10 UTC+3
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© Пресс-служба Федерации парусного спорта ЧР

В начале июля 2017 древнее поселение Хой - объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Чеберлоевском районе Чеченской Республики, подсветят несколько сотен прожекторов, а на уцелевших стенах проведут выставку работ фотографа-пейзажиста Абдуллаха Берсаева. Презентация проекта станет частью программы первой парусной регаты - Кубка Кезеной-Ам 2017, который пройдет с 5 по 9 июля 2017 года на одноименном озере, расположенном на высоте 1870 метров над уровнем моря в поясе субальпийских лугов на границе Чеченской Республики и Дагестана.

На входе в Хойский историко-архитектурный комплекс туристов встретит информационная стела, а на старинных стенах будут транслировать видеоинсталляции, иллюстрирующие историю Хой. Кроме того, в кинотеатре под открытым небом покажут фильм о жизни поселения: зрители почувствуют атмосферу размеренной деревенской жизни, сидя на прессованной соломе. Также гостей ждет фестиваль национальных традиций: в окнах уцелевших построек снова зажгут керосиновые лампы; у обрыва разведут костер, где старцы будут рассказывать легенды; а в затихшем много лет назад поселении зазвучит живая национальная музыка. В стенах Хой планируется регулярно проводить благотворительные выставки работ чеченских мастеров. Так проект поможет фотографам, художникам и ремесленникам региона, поддержит имидж Чечни и продвинет туризм.

Идея привлечь внимание к поселку, сделать "музей под открытым небом" принадлежит дизайнеру и урбанисту Юрию Берестову и его компании "Айра" (aira.ru). Команда разработчиков, осветителей, дизайнеров компании даст вторую жизнь историко-архитектурному комплексу. "Это второй проект на территории Чеченской республики. 8 мая при поддержке Рамзана Кадырова мы презентовали в Грозном высокотехнологичный городской велопроект Smart Track. Нам нравится реализовывать свои идеи в Чечне: здесь нас поддерживают, смотрят с нами в одну сторону. Мы надеемся, что проекты будут замечены в других регионах России и в других странах". Добавим, что вскоре республику ждет еще одна новинка от компании "Айра": в этом году в Грозном откроется первый светящийся скейт-парк с поверхностью из селина - сверхпрочного прозрачного материала.

Подробнее о партнере Кубка Кезеной-Ам - компании "Айра" на сайте aira.ru

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам 2017 на сайте федерации: www.chyf.ru/regatta2017

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Хештеги - #chechensailing #chyf #kezenoyamcup #парусачечни

Справочная информация

О региональной общественной организации "Федерация парусного спорта" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах Федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты - Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 (www.chyf.ru/regatta2017)

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики. 

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