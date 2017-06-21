На официальном портале мэра Москвы открыто голосование премии MUF Community Awards

МОСКВА, 21 июня 2017 г. /Пресс-служба форума/. В этом году в рамках крупнейшего международного форума Moscow Urban Forum пройдет MUF Community Awards - первая мультидисциплинарная премия городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы. Шорт-лист номинантов доступен для открытого голосования на сайте mos.ru уже сегодня.

Голосование продлится до 1 июля 2017 года. 7 июля состоится официальная церемония награждения победителей.

https://www.mos.ru/city/projects/muf2017

"Мировые столицы уделяют значительное внимание поддержанию инициатив городских сообществ. Правильно выстроенный диалог города, бизнеса и сообществ - мощный драйвер позитивных городских изменений и важный фактор лояльности горожан. Именно поэтому городские сообщества становятся центральной темой официальной премии MUF Community Awards. В центре ее внимания Disruptive Communities - те проекты и организации, чья деятельность существенно изменила, перевернула, определила развитие определенной сферы городской жизни", - сообщают организаторы.

Премия MUF Community Awards предусматривает восемь номинаций, которые охватывают все самые важные сферы городской жизни - от дизайна общественных пространств до культурного ландшафта. Номинантами стали проекты, оказавшие значительное влияние на жизнь города и сообществ, а также проекты, представляющие Москву на международном уровне, интегрирующие ее в новые профессиональные сети.

Номинантов премии отобрал экспертный совет, куда вошли профессионалы городской среды и лидеры сообществ, в числе которых режиссер Дмитрий Брусникин, директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым, экс-директор Парка Горького Ольга Захарова, специалист в области киберпреступности, основатель и совладелец Group-IB Илья Сачков, издатель Алексей Аметов, главный редактор «Афиша Daily» Екатерина Дементьева, лидер группы "СПБЧ" Кирилл Иванов, президент благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Анастасия Залогина, креативный директор мультимедийной студии «Сила света» Александр Ус, блогеры Наталья и Мурад Османн (дуэт Follow Me To) и другие. Победителей определят москвичи, проголосовав за проекты в специальном разделе официального портала мэра Москвы.

В номинации "Сфера досуга и развлечений" представлены Даниловский рынок, Политехнический музей на ВДНХ, детский парк "Кидзания" и квесты "Клаустрофобии" - все номинанты, по мнению организаторов, собрали вокруг себя активное городское сообщество. Так, например, Даниловский стал синонимом качества и трендсеттером в столичной гастрономии. Компания "Клаустрофобия" - неоднократный номинант различных премий, предоставляет на рынке развлечений уникальный и высококачественный продукт. Политехнический музей известен как главный популяризатор идей и решений, определявших путь научно-технического прогресса. "Кидзания" - самый большой парк игрового обучения в мире, создала уникальную образовательную среду, максимально близкую к реальности.

В номинации "Культурные инициативы" за приз будут бороться нашумевший иммерсивный спектакљ-триллер Максима Диденко "Черный русский", проект Sound Up, который превратился в масштабное культурное явление и изменил представление москвичей о том, каким может быть городской музыкальный фестиваль. Отдельно стоит отметить преобразование бывшего театра им. К.С.Станиславского в современный многофункциональный культурный центр Электротеатр «Станиславский». Среди номинантов - технологичный сервис краткосрочной аренды автомобиля YouDrive ("Городские технологии"), Аукцион Meet For Charity ("Благотворительные и социальные проекты"), Strelka Magazine ("Городские сми и блоги"), а также проект Интенсив ХХ: Третьяковская галерея в метро ("Городской дизайн").

Шорт-лист премии MUF’17 Community Awards

1. Сфера развлечений и досуга (Entertainment & Leisure)

Политехнический музей на ВДНХ - один из крупнейших научно-технических музеев мира

Квесты "Клаустрофобия" - первая российская компания, создавшая сеть квестов в реальности

Детский парк "Кидзания" - самый большой крытый парк игрового обучения в мире.

Даниловский рынок - старейший рынок Москвы, один из центров гастрономической жизни столицы.

2. Научно-образовательные инициативы (Education & Science)

Проект "Учи.Ру" - онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.

Онлайн-школа Vector - онлайн-школа городских предпринимателей Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Проект N+1 - научно-популярное развлекательное издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях.

Проект Science Slam - международный проект популяризации науки.

3. Cпортивно-оздоровительные проекты (Sport & Fitness)

Благотворительный забег "Бегущие сердца" - благотворительный марафон.

Проект "Спортивная секция" - тренировки по разным видам спорта с разными тренерами и на разных площадках.

Фитнес-клубы Raketa - новая технологичная сеть фитнес-клубов.

Проект "ГТО без границ" - направлен на создание равных и доступных условий для занятия физической культурой и спортом людьми с инвалидностью.

4. Городские технологии (Urban Tech)

Каршеринг YouDrive - технологичный сервис краткосрочной аренды автомобиля.

Приложение FindFace - инновационный сервис поиска людей по фотографии.

Проект Elementaree - сервис по доставке наборов для приготовления здоровой еды в домашних условиях.

Компания Vizerra (проект Revizto) - программный продукт, простой и удобный инструмент для совместной работы над архитектурными проектами.

5. Благотворительные и социальные проекты (Public Good)

Проект "Делись добром, Москва" - благотворительный проект, организующий ярмарки-барахолки в поддержку детского хосписа "Дом с маяком".

Проект "Не просто собаки" - проект благоустройства дворняг-терапевтов.

Программа Spina Bifida - направлена на оказание всесторонней помощи детям и взрослым с врожденными нарушениями спинного мозга.

Аукцион Meet For Charity - благотворительный онлайн-аукцион, где в качестве лотов на торги выставляется возможность поужинать с интересным и известным человеком.

6. Городские СМИ и блоги (Urban Media)

Проект Togda.moscow - культурологический, исследовательский проект.

Strelka Magazine - журнал о том, как устроен современный город.

"Горький" — некоммерческий проект о книгах и чтении.

"Москва. Детали" - малоизвестные достопримечательности Москвы.

7. Культурные инициативы (Art & Culture)

Спектакль "Черный русский" - иммерсивный спектакљ-триллер.

Sound Up - серия музыкальных мультимедийных событий.

Электротеатр Станиславского - современный многофункциональный культурный центр.

Дом Культуры "Делай Сам/а" - независимое культурное пространство.

8. Городской дизайн (Urban Design)

Проект "Артмоссфера" - творческое объединение уличной культуры https://artmossphere.ru/

Интенсив ХХ: Третьяковская галерея в метро - масштабный образовательный проект Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу и Московского метрополитена.

АртКвартал - самый крупный творческий район города.

ГЭС-2 и проект "Геометрия настоящего" - бывшая электростанция и будущая масштабная культурная площадка

О Moscow Urban Forum

Moscow Urban Forum 2017 станет самым масштабным за семилетнюю историю и объединит сразу несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль, крупнейшую в России девелоперскую выставку и экспериментальные лаборатории. Тема седьмого MUF "Эпоха агломераций. Новая карта мира" инициирует диалог о развитии глобальных мегаполисов, их влиянии на прилегающие территории и определяющего значения агломерационного развития, как ключевого драйвера страновой и глобальной экономики. 6-12 июля российские и международные эксперты, урбанисты, социологи, экономисты, представители власти обсудят лучшие урбанистические решения и эффективные модели менеджмента изменений крупнейших городов и сформируют подходы к стратегическому планированию и управлению Московской агломерацией. Официальное исследование форума посвящено анализу агломерационных процессов в мировой экономике и экономике России и моделей управления развитием агломераций.