Первые комплексы по сбору медицинских отходов откроются в Ростовской области в июле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Первые комплексы по обезвреживанию медицинских отходов откроются в Ростовской области в июле 2017 года, сообщил в среду министр природных ресурсов и экологии региона Геннадий Урбан.

"К концу июля компания "Центр 100 Ростов-на-Дону" планирует ввод в эксплуатацию первых комплексов централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов. Комплексы расположены в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района. Отходы будут обеззараживаться насыщенным паром под давлением, измельчаться, прессоваться, тем самым в пять раз снизится конечный объем отходов. После они будут паковаться и отправляться на захоронение", - сказал Урбан на заседании правительства.

Соглашение о создании в Ростовской области централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов подписали в феврале этого года на Российском инвестфоруме в Сочи губернатор региона Василий Голубев и учредитель компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" Александр Данченко.

Проект инициировала швейцарская компания AFD Group. Аналогичный проект, по данным компании, успешно реализуется партнерами AFD Group в Санкт-Петербурге. В Ростовской области швейцарская компания зарегистрировала юридическое лицо - ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", а также приобрела земельный участок в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района.