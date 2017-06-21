Первые комплексы по сбору медицинских отходов откроются в Ростовской области в июле

Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную РоссииСпорт 21 июня, 18:01
Лев: непредсказуемость сборной Чили ставит перед немецкой командой много вопросовСпорт 21 июня, 17:54
Индия становится постоянным участником ИННОПРОМНовости партнеров 21 июня, 17:49
Российский боксер Тищенко вышел в полуфинал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июня, 17:46
Португальская боль: российские футбольные болельщики ждут разгрома чемпионов ЕвропыСпорт 21 июня, 17:45
Первые комплексы по сбору медицинских отходов откроются в Ростовской области в июлеНовости партнеров 21 июня, 17:43
Российский велогонщик Закарин не примет участие в "Тур де Франс"Спорт 21 июня, 17:40
МОК объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией IntelСпорт 21 июня, 17:29
Скулкина: российские футболисты способны держать удар на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Первые комплексы по обезвреживанию медицинских отходов откроются в Ростовской области в июле 2017 года, сообщил в среду министр природных ресурсов и экологии региона Геннадий Урбан.
"К концу июля компания "Центр 100 Ростов-на-Дону" планирует ввод в эксплуатацию первых комплексов централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов. Комплексы расположены в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района. Отходы будут обеззараживаться насыщенным паром под давлением, измельчаться, прессоваться, тем самым в пять раз снизится конечный объем отходов. После они будут паковаться и отправляться на захоронение", - сказал Урбан на заседании правительства.
Соглашение о создании в Ростовской области централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов подписали в феврале этого года на Российском инвестфоруме в Сочи губернатор региона Василий Голубев и учредитель компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" Александр Данченко.
Проект инициировала швейцарская компания AFD Group. Аналогичный проект, по данным компании, успешно реализуется партнерами AFD Group в Санкт-Петербурге. В Ростовской области швейцарская компания зарегистрировала юридическое лицо - ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", а также приобрела земельный участок в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района.