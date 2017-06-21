Индия становится постоянным участником ИННОПРОМ

МОСКВА, 21 июня. Не менее 40 индийских компаний примут участие в ИННОПРОМ-2017. Они продемонстрируют свою продукцию из сектора промышленного инжиниринга. Компании займут площадь 432 кв. м. Таким образом, индийская экспозиция станет второй по площади после японской - страны-партнера выставки в этом году.

Участие Индии в ИННОПРОМ поддерживают министерство торговли и промышленности страны и Совет по содействию развития экспорта высокотехнологичной продукции Индии (Engineering Export Promotion Council of India, EEPC India).

Индия была страной-партнером ИННОПРОМ-2016. Ее национальная экспозиция из 115 компаний стала самой масштабной выставкой этой страны на территории России за последние годы. В составе индийской делегации было более 400 представителей власти и бизнеса, в том числе министр торговли и промышленности Нирмала Ситхарман и главные министры трех крупнейших штатов Индии (Андхра Прадеша, Махараштры и Раджастхана). Ключевым событием ИННОПРОМ-2016 стал Российско-индийский бизнес-форум "Россия-Индия: новая индустриализация и промышленное партнерство".

Россия и Индия давно поддерживают экономические отношения. В 2014 году внешнеторговый оборот Индии с Россией составил $6,3 млрд, из которых $2,09 млрд пришлось на экспорт индийских товаров в Россию и $4,24 млрд - на импорт товаров из России в Индию. Экспорт высокотехнологичной продукции Индии в Россию за тот же период составил $0,7 млрд, и индийские партнеры видят здесь большой потенциал для роста.