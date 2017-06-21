"Росконгресс" и Бразильско-Российская торговая палата подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 21 июня 2017 г. /Росконгресс/. 21 июня 2017 года Фонд "Росконгресс" и Бразильско-Российская палата по торговле, промышленности и туризму подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Фонда Александр Стуглев и президент Палаты Жилберто Рамос. В это же время в Москве проходит официальный визит Президента Федеративной Республики Бразилии Мишела Темера.

Целью соглашения является взаимодействие между профессиональными сообществами и деловыми кругами России и Бразилии для формирования эффективных методов коммуникации.

Стороны договорились о развитии общих коммуникационных площадок международного уровня, поиске и развитии новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ двух стран, поддержании диалога по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой и экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия.

Справка

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Бразильско-Российская палата по торговле, промышленности и туризму - ассоциация компаний частного сектора Бразилии, основанная в 1982 году.

Основные задачи - развитие диалога и усиление сотрудничества деловых и официальных кругов Бразилии и России в торгово-экономической, промышленной, финансовой, культурной сферах. Имеет сеть офисов в нескольких регионах Бразилии и в Москве.

Среди приоритетных направлений - сотрудничество в области автомобильной, энергетической, сельскохозяйственной промышленности, а также в области фармацевтики, информационных технологий. Палата занимается организацией многоотраслевых бизнес-миссий, участвует в крупнейших двусторонних мероприятиях, осуществляет информационную поддержку, оказывает консультационно-аналитические услуги.

Осуществляет деятельность при поддержке Бразильского банка развития BNDES, Внешэкономбанка, агентства по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии Apex-Brasil.