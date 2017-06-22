Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Участники сборной Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" II отраслевого чемпионата "АтомSkills-2017", который проходит 19-23 июня в Екатеринбурге, уверенно выполняют конкурсные задания и настроены на победу. Об этом сообщают в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", ЗАТО Новоуральск Свердловской области).

"Если в первый день участники еще волновались, то сегодня работа вошла в продуктивное русло. И, хотя большинство членов сборной признаются, что задания сложные, наши профессионалы настроены по-боевому", - отмечает тим-лидер сборной Топливного дивизиона Юлия Морозова. По ее словам, второй день конкурсных соревнований прошел крайне напряженно, но участники демонстрируют исключительную собранность и нацеленность на результат.

Уверенных результатов ожидает от своего подопечного Сергей Шишкин, эксперт, инженер КИПиА АО "УЭХК", представляющий вместе со слесарем КИПиА Денисом Никифоровым ТВЭЛ в компетенции "Промышленная автоматика".

"Механический и электрический монтаж все десять участников в компетенции выполнили примерно в одном темпе. Впереди еще программирование и запуск оборудования. Конкуренция очень серьезная, собрались высококлассные профессионалы. Задание сложное, уровня мирового чемпионата, но Денис и участники команды ТВЭЛ работают очень уверенно", - делится Сергей.

В пресс-службе отмечают полную боевую готовность и экспертов чемпионата: от их внимательности, скрупулезности и профессионализма зависит исход соревнований. "Во время выполнения задания мы всегда находимся рядом с участниками, оцениваем и фиксируем корректность их действий, сопоставляя с конкурсными критериями. А вечером, когда участники покидают площадки, у экспертов начинается вторая смена: подводим итоги конкурсного дня, готовим рабочие места и условия для следующего соревновательного дня", - рассказывает Максим Корелин, инженер-энергетик АО "УЭХК", эксперт компетенции "Электромонтаж".



Итоги II отраслевого Чемпионата АтомSkills-2017 будут подведены 23 июня. Планируется, что в церемонии награждения победителей примет участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Справка

AtomSkills - отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. В 2017 году он проводится во второй раз, традиционно - в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий. Победители и призеры в возрастной категории до 28 лет (включительно) получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech-2017 - Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоится 3-7 ноября в Екатеринбурге.

В этом году в отраслевом чемпионате принимают участие более 350 специалистов 60 предприятий атомной отрасли, состязания проходят в 19 компетенциях. Оценивают участников соревнований почти 400 опытных экспертов.

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

АО "ТВЭЛ" создано 12 сентября 1996 года указом президента РФ, входит в состав Государственной корпорации "Росатом". Включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.