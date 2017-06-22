Участники Крымского транспортного форума рассказали, чем Крым привлекателен для инвесторов

АЛУШТА, 22 июня 2017 г. /Оргкомитет форума/. Через неделю в Алуште соберутся транспортники, грузовладельцы, представители власти и бизнеса. На площадке IV Крымского транспортного форума пройдет множество встреч, будет создана плодотворная почва для заключения новых контрактов и намечены новые пути решения имеющихся проблем.

Оргкомитет форума в преддверие события поинтересовался у участников, чем, на их взгляд, Крым наиболее привлекателен для ведения бизнеса и инвесторов со всей страны?

Виталий Лунев, управляющий директор компании "СМТ-К":

"Крымские порты очень перспективны для России в Черном море. Материковые порты РФ на Черном море перегружены, в то время как крымские порты - глубоководные, открытые, с большими территориями, простаивают, во-первых, из-за санкций, а во-вторых, ждут крупных российских грузовладельцев. Наша компания занимается экспедированием грузов и организацией перевозок различными видами транспорта, управляли автомобильным паромом, сейчас являемся оператором жд-паромной линии, имеем собственный терминал в Керчи и логистический комплекс в Симферополе. В перспективе видим себя как глобальный экспедитор в Крыму. И такие форумы как площадка для встреч, переговоров, заключения контрактов, считаю, очень помогают рынку. Сегодня интернет переполнен рекламой (в том числе недобросовестной) различных подрядчиков, а здесь грузовладельцы, операторы, транспортники могут воочию увидеть друг друга и пообщаться напрямую".

Михаил Фалько, директор компании ТЭС-Терминал (владелец самого крупного терминала сжиженных углеводородных газов на полуострове):

"Крым издревле находился на Шелковом пути, являясь важным звеном в поставках грузов с востока на запад и сегодня мало что изменилось. До введения международных экономических санкций в отношении портов Крыма только наши терминалы переваливали свыше 80 тыс. тонн мазута и до 40 тыс. тонн сжиженного газа в месяц, работая с крупнейшими международными компаниями, такими как "Роснефть", "Сибур", "Vitol", "ФортеИнвест" и другими. Мы не только собственники терминальной инфраструктуры, у нас свое железнодорожное предприятие, железнодорожный паромный комплекс. Если провести анализ загрузки терминалов в материковых портах Азово-Черноморском бассейна, то на общем фоне снижения уровня экспорта российских нефтепродуктов в данном направлении, вы увидите значительный дефицит мощностей как по перевалке нефтепродуктов, так и сжиженного газа, соответственнопривлечение грузов в Крымские порты позволило бы развиваться не только региону, но и увеличить российский экспорт в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, тем более вся инфраструктура готова. К нашему сожалению, крупные российские компании сегодня избегают работы с Крымом, опасаясь введения в отношении себя экономических санкций. Понимая это, мы готовы закупать нефтепродукты у российских ВИНКов непосредственно на заводах - как для дальнейшего экспорта, с использованием своей инфраструктуры, так и для удовлетворения потребности региона".

Владимир Волков, управляющий директор компании "Константа-Транс":

"Крымский аэропорт Симферополя очень перспективный для полуострова в решении логистических проблем. Наша компания успешно развивается в Крыму с июня 2014 года как раз в сфере авиационных грузовых перевозок, также мы оказываем полный спектр логистических услуг, имеем автомобильный парк, складские помещения, являемся агентом авиакомпаний. На форум едем, потому что считаем, что такие мероприятия помогают развитию бизнеса, здесь можно лицом к лицу встретиться с грузовладельцами и перевозчиками, что помогает обойти посредников. В Крыму сегодня достаточно много посредников, так называемых различных помощников, а на форуме можно лично со всеми встретиться и обсудить многие вопросы и их решение".

Крымский транспортный форум состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa.

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнер форума - "Константа-Транс".

Спонсор секции "Железнодорожная логистика" - компания "Радиоавионика".

Тематические партнеры - НИЦ "Мосты", "КрымСтройТранс".

Список участников и актуальную программу форума можно получить, обратившись в оргкомитет.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе "Регистрация" на сайте мероприятия или через сотрудников оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.