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МОСКВА, 22 июня 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 29 июня 2017 года в 12:00 в Каминном зале Дома экономиста пройдет седьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: "Кадры для аграрной экономики: профессиональный стандарт экономиста".
Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов - президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
Основной спикер сессии: Петриков Александр Васильевич - член президиума ВЭО России, ВРИО директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова, академик РАН, д.э.н., профессор.
В мероприятии планируется участие ведущих ученых и экспертов, специализирующихся по рассматриваемой проблематике, представителей органов государственной власти, представителей образовательного сообщества.
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 22а, Дом экономиста, Каминный зал.
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