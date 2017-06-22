Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей

Школьная лига по киберспорту будет создана в РоссииСпорт 22 июня, 12:11
Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в МосквеМосква 22 июня, 12:04
Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в миреСпорт 22 июня, 12:01
Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке ЕльцинаСпорт 22 июня, 11:54
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗСНовости партнеров 22 июня, 11:49
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в РоссииСпорт 22 июня, 11:44
Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКАСпорт 22 июня, 11:39
"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.Экономика и бизнес 22 июня, 11:32
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"Политика 22 июня, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОУРАЛЬСК (Свердловская область), 22 июня. /ТАСС/. ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании - УГМК) завершило строительство первых десяти коттеджей в поселке "Молодежный" в городе Красноуральске Свердловской области. Накануне ключи от новых коттеджей торжественно были вручены первым десяти работникам "Святогора", сообщают в УГМК.
"Многоквартирные дома в Красноуральске не строились последние 10 лет, за исключением социального жилья. Поэтому возведение коттеджного поселка - это знаковое событие как для работников "Святогора", так и в целом для города. В домах будет комфортно и удобно жить нашим молодым специалистам, для кого и возводится коттеджный поселок", - сказал директор предприятия Дмитрий Тропников. Он отметил, что строится благоустроенный поселок европейского уровня, отвечающий всем современным требованиям.
Красноуральск стал первым городом в Свердловской области, где стартовал масштабный проект строительства малоэтажного жилищного комплекса. Возведение коттеджного поселка "Молодежный" - это пример государственно-частного партнерства, участниками которого являются правительство Свердловской области и Уральская горно-металлургическая компания в лице "Святогора", отмечают в УГМК.
"Уральская горно-металлургическая компания с 2004 года занимается реализацией жилищных программ, которые позволяют не только улучшить жилищные условия работников предприятий, но и закрепить на производстве перспективных молодых специалистов, работников высокой квалификации и дефицитных специальностей" - рассказал заместитель директора по персоналу ООО "УГМК-Холдинг" Андрей Чувилкин.
Строительство началось в 2015 году. Расходы на возведение коттеджей взяло на себя ОАО "Святогор". Строительство инженерных сетей и коммуникаций выполнено на средства, выделенные из регионального бюджета в соответствии с комплексной программой развития территорий Свердловской области. На средства областного бюджета была заасфальтирована главная улица поселка.
"Мы подали заявку на приобретение коттеджа сразу, как узнали о строительстве, - поделился впечатлениями главный механик горного цеха ОАО "Святогор" Ильдар Исхаков. - Раньше мы жили в трехкомнатной квартире. Места для нашей большой семьи было маловато. Теперь мы обладатели дома нашей мечты".
Сегодня в коттеджном поселке возводятся еще десять домов. Всего же проектом строительства предусмотрено возведение 135 коттеджей, часть из них будет представлена в формате таунхаусов (дома с несколькими двухуровневыми квартирами и отдельными входами). На выбор жильцам будет предложено три варианта коттеджей общей площадью от 120 до 160 кв. метров с мансардным этажом, открытой террасой и навесом для автомобиля.
ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди (80 тыс. тонн в год). В состав предприятия входит Волковский рудник (объем добычи руды - 170 тыс. тонн в год), Северный медно-цинковый рудник (980 тыс. тонн), обогатительная фабрика (объем переработки - 2,6 млн тонн руды в год), сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства (объем производства - 356 тыс. тонн кислоты в год).
УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.