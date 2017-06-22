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Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей

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22 июня, 11:28 UTC+3

Для сотрудников метзавода УГМК в Красноуральске в рамках ГЧП построят 135 коттеджей от 120 до 160 кв. метров

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КРАСНОУРАЛЬСК (Свердловская область), 22 июня. /ТАСС/. ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании - УГМК) завершило строительство первых десяти коттеджей в поселке "Молодежный" в городе Красноуральске Свердловской области. Накануне ключи от новых коттеджей торжественно были вручены первым десяти работникам "Святогора", сообщают в УГМК.

"Многоквартирные дома в Красноуральске не строились последние 10 лет, за исключением социального жилья. Поэтому возведение коттеджного поселка - это знаковое событие как для работников "Святогора", так и в целом для города. В домах будет комфортно и удобно жить нашим молодым специалистам, для кого и возводится коттеджный поселок", - сказал директор предприятия Дмитрий Тропников. Он отметил, что строится благоустроенный поселок европейского уровня, отвечающий всем современным требованиям. 

Красноуральск стал первым городом в Свердловской области, где стартовал масштабный проект строительства малоэтажного жилищного комплекса. Возведение коттеджного поселка "Молодежный" - это пример государственно-частного партнерства, участниками которого являются правительство Свердловской области и Уральская горно-металлургическая компания в лице "Святогора", отмечают в УГМК. 

"Уральская горно-металлургическая компания с 2004 года занимается реализацией жилищных программ, которые позволяют не только улучшить жилищные условия работников предприятий, но и закрепить на производстве перспективных молодых специалистов, работников высокой квалификации и дефицитных специальностей" - рассказал заместитель директора по персоналу ООО "УГМК-Холдинг" Андрей Чувилкин.

Строительство началось в 2015 году. Расходы на возведение коттеджей взяло на себя ОАО "Святогор". Строительство инженерных сетей и коммуникаций выполнено на средства, выделенные из регионального бюджета в соответствии с комплексной программой развития территорий Свердловской области. На средства областного бюджета была заасфальтирована главная улица поселка. 

"Мы подали заявку на приобретение коттеджа сразу, как узнали о строительстве, - поделился впечатлениями главный механик горного цеха ОАО "Святогор" Ильдар Исхаков. - Раньше мы жили в трехкомнатной квартире. Места для нашей большой семьи было маловато. Теперь мы обладатели дома нашей мечты". 

Сегодня в коттеджном поселке возводятся еще десять домов. Всего же проектом строительства предусмотрено возведение 135 коттеджей, часть из них будет представлена в формате таунхаусов (дома с несколькими двухуровневыми квартирами и отдельными входами). На выбор жильцам будет предложено три варианта коттеджей общей площадью от 120 до 160 кв. метров с мансардным этажом, открытой террасой и навесом для автомобиля. 

Справка

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди (80 тыс. тонн в год). В состав предприятия входит Волковский рудник (объем добычи руды - 170 тыс. тонн в год), Северный медно-цинковый рудник (980 тыс. тонн), обогатительная фабрика (объем переработки - 2,6 млн тонн руды в год), сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства (объем производства - 356 тыс. тонн кислоты в год). 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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