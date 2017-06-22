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Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС

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22 июня, 11:49 UTC+3

Уникальное оборудование, созданное в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", существенно расширит инфраструктуру использования метана в качестве моторного топлива

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© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
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© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ, дочернее общество ПАО "Газпром") началась опытно-промышленная эксплуатация образца уникальной мобильной КриоАЗС. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, оборудование предназначено для заправки автомобилей компримированным природным газом (КПГ), получаемым из поставляемого на станцию сжиженного природного газа (СПГ).

"Такие КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру использования метана в качестве моторного топлива там, где строительство новых стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) затруднительно", - сказано в сообщении. 

Над разработкой мобильной КриоАЗС в рамках НИОКР трудилась группа специалистов управления "Уралавтогаз", куратором проекта выступил технический отдел администрации общества. Изготовление опытного образца осуществило ЗАО "Уромгаз", входящее в холдинг "Национальные газовые технологии".

Станция представляет собой единый компактный блок, смонтированный в универсальном транспортном контейнере (12х2,5х2,6 м), который можно перевозить любым видом транспорта - автомобильным, железнодорожным или водным. На одной контейнерной платформе размещено все необходимое технологическое оборудование: криогенный резервуар для хранения 10 кубометров сжиженного метана (с постоянно поддерживаемой температурой от -162 до -140 градусов); атмосферный испаритель для регазификации СПГ; блок, позволяющий аккумулировать до 2 кубометров КПГ, полученного из сжиженного топлива в процессе регазификации; криогенный насос высокого давления; а также две топливозаправочные колонки, которые могут выдавать по 800 кубометров КПГ в час.

В ГТЕ отмечают, что еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, что монтаж комплекса занимает всего несколько дней. Для этого не требуется ни земляных работ, ни строительства сложного фундамента - нужно только уложить на подготовленной площадке бетонную плиту, установить на нее контейнер и подключить оборудование к электросети.

Для проведения испытаний станция сначала была направлена на основную площадку Управления технологического транспорта и спецтехники ГТЕ - в город Арамиль Свердловской области, а сейчас ее опытно-промышленная эксплуатация продолжается в Казахстане - в Астане. Первые же такие серийные КриоАЗС могут появиться уже в ближайшие годы. Установить их планируется на автозаправках в зоне производственной деятельности "Газпром трансгаз Екатеринбург" - уже для постоянной эксплуатации.
 
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В зонах производственной деятельности эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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