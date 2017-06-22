Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итальянские сыры планируют выпускать в Нижегородской области

Новости партнеров
22 июня, 18:02 UTC+3

Свое дело в регионе открыл москвич Константин Умнов, который построил коровник, доильный зал и цех по переработке молока

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

Производство итальянских сыров планируют открыть в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам визита в Воскресенский район губернатора Валерия Шанцева.

"Проект предусматривает производство итальянских сыров по традиционным рецептам. Мы изначально думали об этом, когда подбирали и закупали коров именно шведской породы. Аминокислотный состав белка в молоке этой породы позволяет делать итальянские сыры. <…> Молоко коров других пород, привычных для Нижегородской области, для изготовления итальянских сыров не подходит", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Светлоярское" Константина Умнова, решившего открыть свое дело в регионе после переезда из Москвы.

Как уточнили в министерстве внутренней политики Нижегородской области, в хозяйстве функционируют коровник, доильный зал и цех по переработке молока. Создано шесть рабочих мест для жителей района, но до 2018 года предприятие может увеличить штат почти втрое в связи с расширением производства.

По словам губернатора Валерия Шанцева, увеличение объема выпуска продуктов питания в регионе позволяет не только создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать рост цен из-за увеличения конкуренции между производителями.

"Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие производства, - заявил Валерий Шанцев. - Серьезный проект намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня договоренности о строительстве и реконструкции еще 30 новых животноводческих комплексов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
5
Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей
4
Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама