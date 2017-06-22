Итальянские сыры планируют выпускать в Нижегородской области

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Производство итальянских сыров планируют открыть в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам визита в Воскресенский район губернатора Валерия Шанцева.
"Проект предусматривает производство итальянских сыров по традиционным рецептам. Мы изначально думали об этом, когда подбирали и закупали коров именно шведской породы. Аминокислотный состав белка в молоке этой породы позволяет делать итальянские сыры. <…> Молоко коров других пород, привычных для Нижегородской области, для изготовления итальянских сыров не подходит", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Светлоярское" Константина Умнова, решившего открыть свое дело в регионе после переезда из Москвы.
Как уточнили в министерстве внутренней политики Нижегородской области, в хозяйстве функционируют коровник, доильный зал и цех по переработке молока. Создано шесть рабочих мест для жителей района, но до 2018 года предприятие может увеличить штат почти втрое в связи с расширением производства.
По словам губернатора Валерия Шанцева, увеличение объема выпуска продуктов питания в регионе позволяет не только создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать рост цен из-за увеличения конкуренции между производителями.
"Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие производства, - заявил Валерий Шанцев. - Серьезный проект намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня договоренности о строительстве и реконструкции еще 30 новых животноводческих комплексов".