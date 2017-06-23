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Сбербанк и Google запустили для тюменских предпринимателей проект "Бизнес класс"

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23 июня, 10:27 UTC+3

Занятия стартуют 28 сентября 2017 года и продлятся пять месяцев

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© Пресс-служба губернатора Тюменской области

Сбербанк и Google запустили бесплатную образовательную программу "Бизнес класс" для поддержки предпринимателей Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы ожидаем, что программа станет стимулом для тюменцев начинать собственное дело. Она должна вскрыть пласт потенциальных предпринимателей, готовых создать новые продукты и рабочие места. Принципиально важно проявление внимания к бизнесу как к классу, оно, несомненно, послужит повышению престижа предпринимательства", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Якушева.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич, слова которой приводятся в сообщении, Тюменская область вошла в первую двадцатку регионов, где будет запущена программа “Бизнес класс”. "Бизнес класс" призван помочь не только действующим предпринимателям региона в развитии своего бизнеса, но и дать возможность начинающим реализовать свою идею на практике. Главное преимущество программы заключается в том, что она ориентирована на практические навыки: минимум теории, максимум прикладных знаний", - сказала она.

"Мы высоко оцениваем предпринимательский потенциал Тюменской области, входящей в ТОП-10 регионов России с наиболее привлекательными условиями для бизнеса. Именно поэтому программа "Бизнес класс" стартует сегодня у вас", - приводятся в пресс-релизе слова вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.

О программе "Бизнес класс"

Пройти обучение смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация откроется 21 июня на сайте проекта, который также запустят в Омской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Занятия стартуют 28 сентября 2017 года и продлятся пять месяцев. Программа представлена в двух режимах - "онлайн" и "интенсив". Онлайн-модули посвящены разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим аспектам бизнеса. Формат "интенсив" включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия.

Участники смогут выбрать одну из двух траекторий программы: "Я хочу развивать существующий бизнес" и "Я хочу начать собственный бизнес". В зависимости от выбранного направления будет предложен курс с учетом основных интересов и потребностей участников. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающие предприниматели узнают, как найти свою бизнес-идею, построить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Программы траекторий уникальны и разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.

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