Уральские ученые-аграрии планируют сотрудничать с коллегами из КНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) планируют сотрудничать с коллегами из китайских вузов в реализации совместных научных проектов в области сельского хозяйства. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС рассказала ректор УрГАУ, академик РАН Ирина Донник.

"Мы развиваем международную деятельность. Что касается китайских коллег, у нас интерес есть, общение есть в области науки, идут проекты. Но на обучение у нас пока нет ни одного студента из КНР", - сказала Донник.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, отдел по международным отношениям УрГАУ тесно общается с Юньнаньским сельскохозяйственным университетами и Северо-восточным университетом лесного хозяйства. "Кроме того, на сегодняшний день УрГАУ ведет переговоры с ними об организации академической активности студентов, то есть обмен студентами на семестр. Планируется подготовить учебную программу не только на русском, но и на английском языке, чтобы китайские студенты смогли учиться без проблем", - уточнили там.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин рассказала ТАСС, что университеты Свердловской области и КНР планируют увеличение гуманитарных контактов в области студенческого и преподавательского обменов. "В настоящее время правительство Китая осуществляет программу инновационного развития страны до 2025 года, для этого нужны многочисленные научные кадры. Поэтому мы заинтересованы в отправке китайских студентов и специалистов в ведущие университеты. Со Свердловской областью у нас давние связи и в ближайшее время мы надеемся на увеличение студенческого и преподавательского обменов", - пояснила она.

По словам дипломата, наладить взаимодействие с научными группами российских вузов намерен и ведущий сельскохозяйственный вуз Китая - Северо-западный университет сельскохозяйственных и лесных технологий. "Наш университет широко применяет практику трехнедельных интенсивных курсов, студенты со всего мира приезжают к нам изучать современные сельскохозяйственные технологии. За три недели можно пройти интенсив, например, по разведению коз или молочному фермерству. Обучение бесплатное, слушателю нужно знать китайский или английский язык и подать заявку через консульство КНР", - подчеркнули в пресс-службе китайского вуза.



Северо-западный университет сельскохозяйственных и лесных технологий находится в сельскохозяйственной образцово-показательной зоне Янлин. Это единственная из восьми свободных экономических зон Китая сельскохозяйственного профиля. Здесь практикуются полтора десятка видов современных способов возделывания сельхозкультур: от гидропонной техники выращивания растений в пластиковых трубах до выращивания с помощью подачи воды в состоянии охлажденного пара. Также в университете развивают программы клонирования животных.



Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Уральские и сибирские журналисты посетили сельскохозяйственную образцово-показательную зону Янлин в рамках пресс-тура, который организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. Пресс-тур прошел в рамках Года перекрестных обменов между СМИ РФ и КНР, в рамках которого только с российской стороны запланировано свыше 200 мероприятий. Уже этим летом в Екатеринбурге ждут делегацию Всекитайской ассоциации журналистов.