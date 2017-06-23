Опубликована программа Международного финансового конгресса

МОСКВА, 23 июня /Росконгресс/. На официальном сайте Международного финансового конгресса (МФК-2017) опубликована расширенная деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов сессий.

Мероприятия конгресса будут организованы в традиционных форматах панельных сессий и круглых столов. Пленарная сессия конгресса "Финансы для развития" будет посвящена вопросам поиска баланса между задачами развития и обеспечения финансовой стабильности, роли центральных банков в создании условий для устойчивого роста.

Программа Конгресса охватывает проблематику всех секторов финансового рынка: от развития банковского сектора, рынка пенсионных накоплений, страхования до микрофинансирования, финансовой грамотности, развития технологий в области финансов и многих других.

В Конгрессе примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, ведущие международные эксперты, такие как председатель JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель, профессор мировой экономики Международной школы бизнеса Университета Брандейса Стивен Чеккетти, президент Национального банка Польши (2010-2016 гг.) Марек Белька, руководители крупнейших банков и финансовых компаний, представители зарубежных центральных банков и международных регуляторов.

В рамках культурной программы участники мероприятия смогут посетить балетный спектакль "Анна Каренина" в Мариинском театре.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: http://ibcongress.com/program/.

Организатор Международного финансового конгресса - Банк России.

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