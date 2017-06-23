Для участников Восточного экономического форума подготовлено 6,5 тыс. гостиничных номеров

МОСКВА, 23 июня /Восточный экономический форум/. Организаторы третьего Восточного экономического форума подготовили 6,5 тыс. гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 3,5 тыс. находятся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Для максимально комфортного размещения участников организаторами ВЭФ были заключены договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и кампусом ДВФУ.

В случае необходимости содействия в размещении делегаты и журналисты могут направлять заявки с указанием желаемой гостиницы, количества номеров, Ф.И.О. гостей, дат проживания на электронную почту booking@forumvostok.ru или заполнить специальную форму в разделе "Гостиницы" на официальном сайте форума (www.forumvostok.ru). Окончание приема заявок - 25 августа.

При наличии запрашиваемых номеров приоритет в гостиничном размещении будет отдан более ранним заявкам. Участникам будет оказано содействие в размещении согласно формату участия в пределах установленных квот.

Список доступных для бронирования гостиниц и порядок бронирования можно найти в разделе "Гостиницы" на официальном сайте форума (www.forumvostok.ru).

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.