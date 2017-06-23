Гражданка КНР, которой стало плохо в самолете Гуанчжоу-Москва, продолжит путешествие

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Гражданка Китая, которая почувствовала недомогание на борту самолета, летевшего из китайского Гуанчжоу в московский аэропорт Шереметьево, в ближайшее время продолжит путешествие.
Воздушное судно совершило вынужденную посадку 22 июня в Екатеринбурге, чтобы оказать женщине медпомощь. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.
"Сотрудники консульства сразу же отправились в больницу к данной пассажирке самолета. Представители дипмиссии оказывали всю необходимую помощь, в том числе для общения с медицинским персоналом. После осмотра врачи не обнаружили серьезных отклонений в здоровье, поэтому она отказалась от госпитализации и была отправлена в гостиницу около аэропорта", - сказали там.
По данным генконсульства, у гражданки КНР во время полета подскочило давление. "В скором времени она продолжит путешествие в Москву. Чувствует себя хорошо", - добавили в дипломатической миссии.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, гражданка Китая сразу после незапланированной посадки была доставлена в больницу N20.
"От медпомощи отказалась, ее сопровождали сотрудники консульства", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что вечером 22 июня самолет "Аэрофлота", летевший из китайского Гуанчжоу в московский аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. На взлетно-посадочной полосе борт встречала бригада скорой помощи.