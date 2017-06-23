"Швабе" показал новую геодезическую технику на Российско-Китайском ЭКСПО

Холдинг "Швабе" продемонстрировал новейшие образцы спутниковой геодезической аппаратуры на IV Российско-Китайском ЭКСПО, который проходил в г. Харбине 15-19 июня 2017 года.

В Китае предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) представил линейку высокоточной спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех. Представленная линейка геодезического оборудования является предметом контракта о локализации с одним из крупнейших мировых разработчиков спутникового оборудования. Запуск изделий в серийное производство запланирован на III квартал 2017 года.

С экспозицией ознакомилась делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, в составе которой с китайской стороны присутствовал заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин.

"Сегодня УОМЗ имеет целый ряд действующих контрактов о локализации производства зарубежной техники с компаниями из Кореи, Великобритании и Китая. Высокий научно-технический потенциал предприятия позволяет выпускать данную продукцию на уровне мировых стандартов, при этом полностью адаптируя ее под российский рынок. Китай - многолетний партнер Холдинга по экспорту и научно-техническому взаимодействию. Российско-Китайское ЭКСПО является одной из эффективных международных платформ, способствующих развитию наукоемкого сектора промышленности обеих стран. По итогам участия Холдинга в выставке этого года карта сбыта локализованной техники может быть существенно расширена", - отметил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Линейку геодезических приборов составляют - мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция, полевой контролер, смарт-терминал. Данная техника предназначена для проведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ. Изделия имеют адаптированное для России программное обеспечение, а также поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO. Контракт о локализации производства геодезической аппаратуры на площадке УОМЗ был подписан в ноябре 2016 года.

Кроме того, в ходе деловой программы представители Холдинга также приняли участие в круглом столе "Сотрудничество в рамках Российско-Китайской координационной комиссии по инновационному сотрудничеству", соорганизаторами которого выступили Министерство экономического развития РФ и Министерство науки и технологий КНР.

Напомним, Российско-Китайское ЭКСПО создано Россией и Китаем в 2013 году с целью организации международной площадки для презентации промышленного потенциала обеих стран, а также установления делового торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества. В 2017 году темой мероприятия стало: "Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций".