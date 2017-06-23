"Газпром" рассмотрит возможность производства СУГ в Иркутской области

Смертин: российским футболистам нужно с первых минут матча навязать мексиканцам свою игруСпорт 23 июня, 13:59
Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока"Экономика и бизнес 23 июня, 13:55
Дворкович призвал добиваться экономической выгоды от спортивных объектов и клубовСпорт 23 июня, 13:52
РФ готова подать газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную ЕвропуЭкономика и бизнес 23 июня, 13:51
Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионовСпорт 23 июня, 13:49
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в ЕвропуЭкономика и бизнес 23 июня, 13:46
Тренер: новозеландцы будут играть на результат в матче с португальцамиСпорт 23 июня, 13:44
Смертин: подготовка России к ЧМ-2018 идет в верном направленииСпорт 23 июня, 13:42
МВД Катара уведомило посольство РФ об упрощении порядка выдачи визПолитика 23 июня, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
"Газпром" рассмотрит возможность производства сжиженного углеводородного газа (СУГ) на базе Ковыктинской группы месторождений в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи в Москве губернатора Сергея Левченко и председателя правления компании Алексея Миллера.
"Стороны обсудили вопрос возможности создания установки по производству сжиженного углеводородного газа на базе Ковыктинской группы месторождений", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, на встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Сергей Левченко обозначил заинтересованность в скорейшем вводе в эксплуатацию участка "Ковыкта - Жигалово" объекта "Газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск" и в дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
В Иркутской области продолжаются комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении, который станет одним из основных источников газа для газопровода "Сила Сибири". В 2016 году "Газпром" выполнил сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,1 тыс. кв. км и завершил строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин. Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО "Газпром" составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые).
Между компанией и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Уровень газификации региона составляет 8,1% (в среднем по России - 67,2%).