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"Газпром" рассмотрит возможность производства СУГ в Иркутской области

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23 июня, 13:01 UTC+3

В регионе продолжаются комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении, который станет одним из основных источников газа для газопровода "Сила Сибири"

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© Виталий Невар/ТАСС

"Газпром" рассмотрит возможность производства сжиженного углеводородного газа (СУГ) на базе Ковыктинской группы месторождений в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи в Москве губернатора Сергея Левченко и председателя правления компании Алексея Миллера.

"Стороны обсудили вопрос возможности создания установки по производству сжиженного углеводородного газа на базе Ковыктинской группы месторождений", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Сергей Левченко обозначил заинтересованность в скорейшем вводе в эксплуатацию участка "Ковыкта - Жигалово" объекта "Газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск" и в дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В Иркутской области продолжаются комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении, который станет одним из основных источников газа для газопровода "Сила Сибири". В 2016 году "Газпром" выполнил сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,1 тыс. кв. км и завершил строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин. Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО "Газпром" составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые).

Между компанией и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Уровень газификации региона составляет 8,1% (в среднем по России - 67,2%).

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