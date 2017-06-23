Пушкинский музей представляет выставку "Памятные древности свеев"

МОСКВА, 23 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку, посвященную одной из интереснейших и старейших частей его нумизматической коллекции - шведскому нумизматическому собранию, а также его знаменитым владельцам.

Элиас Бреннер (1647-1717) - шведский художник-миниатюрист, ученый, основатель скандинавской нумизматики, один из первых нумизматов-медиевистов и автор первого в мире трактата, в котором история страны представлена через её монеты и медали. Его главный труд, составленный на основании собственной коллекции - "Thesaurus nummorum Sveo-Gothicorum" ("Сокровищница свее-гётских монет") - описывает и систематизирует шведские нумизматические памятники и через них рассказывает об истории Швеции.

После смерти Бреннера коллекцию, перешедшую к вдове, в 1721 году купил Уолтер Грейнджер (ум. 1729), английский торговец, работавший в Стокгольме. Новый владелец сумел пополнить коллекцию, причем как старинными монетами, так и современными медалями. О следующих 40 годах бытования знаменитой коллекции почти ничего не известно. Дальнейшая ее история в Швеции связывалась с именем "русского горнопромышленника и графа из богатого рода Демидовых", который "купил ее и увез в Россию". Точное имя этого покупателя не было известно, и сама коллекция, оцененная тогда в 20000 медных далеров, надолго исчезла из поля зрения исследователей. Однако благодаря ряду источников удалось приблизительно восстановить дальнейшую судьбу шведского собрания. По всей видимости, ее приобрели братья Демидовы - Александр, Павел и Пётр, сыновья Григория Акинфиевича Демидова. Из троих братьев известным ученым и покровителем образования стал средний, Павел Григорьевич Демидов, и дальнейшая история бреннеровской коллекции связана именно с ним.

Павел Григорьевич Демидов (1738-1821) - представитель знаменитого рода дворян-промышленников Демидовых русский ученый, благотворитель, основатель Ярославского Демидовского училища высших наук. Ныне его имя носит Ярославский государственный университет. Благодаря Демидову б0льшая часть легендарной шведской нумизматической коллекции, собранной Э. Бреннером, сохранилась и даже преумножилась. В 1803-1806 годах меценат передал ее в дар Минц-кабинету Московского университета, который позднее был передан во вновь открытый Музей изящных искусств имени императора Александра III (ныне - ГМИИ им. А.С. Пушкина), став основой его нумизматической коллекции. За годы хранения в Минц-кабинете Московского университета все нумизматические предметы смешались и обезличились; к тому же за XIX век университетское нумизматическое собрание пополнилось еще несколькими тысячами предметов.

Уникальность представляемой выставки заключается в том, что она стала итогом многолетней работы по изучению истории нумизматической коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина и атрибуции экспонатов. Куратору выставки удалось восстановить историю знаменитой коллекции Э. Бреннера и собрать сведения обо всех ее владельцах. В результате десяти лет исследовательских работ в ГМИИ им. А.С. Пушкина удалось выявить 453 предмета из коллекции Павла Григорьевича Демидова, из них 175 монет и 54 медалей, происходящих из собрания Элиаса Бреннера.

На выставке будут представлены около 300 экспонатов. Это в первую очередь предметы нумизматики, но также около 15 раковин и кораллов, более 10 редких книг, гравюры, архивные документы.

Вниманию посетителей будут предложены монеты и медали из знаменитой коллекции, экземпляры первого и второго изданий "Тезауруса" Э. Бреннера, каталог коллекции У. Грейнджера, книги, раковины и кораллы из собрания П.Г. Демидова.

Зрители смогут увидеть крайне редкий золотой клиппинг, 8 марок 1598 года, который чеканил герцог Сёдерманландский (1560-1604), будущий король Карл IX. На лицевой стороне этой монеты необычной формы изображена связка прутьев или сноп - символ династии Васа, а на оборотной - имя бога в лучах.

Внимания заслуживает и пеннинг X века. На лицевой стороне этого редкого экземпляра можно увидеть выразительное, хотя и условное, изображение Улофа Шётконунга (995-1022), первого шведского короля, ставшего правителем обоих племен - свеев и гётов; он изображен в свободной мантии, со скипетром в руке. С именем этого короля связывают и начало чеканки монет в Швеции. Его прозвище, собственно, и означает "монетный король" или "налоговый король".

Еще одним любопытным экземпляром из коллекции Бреннера, рассказывающим о шведской монетной истории, является пеннинг Кнута Эрикссона. После Улофа Шётконунга и его сына Анунда Якоба чеканка монет в Швеции прервалась более чем на полтора столетия и возобновилась только при короле Кнуте I Эрикссоне. Однако вместо денариев стали чеканить монеты из очень тонкого листка серебра, изображение на который наносилось с одной стороны. Такие монеты впервые появились в некоторых германских землях приблизительно в середине XII века и получили в научной литературе название "брактеаты". На этой монете можно увидеть очень условное изображение коронованной головы, составленное из выпуклых точек - "жемчужинок". В 1676 году этот брактеат был найден в кладе на холме Сёдермальм в Стокгольме. О находке узнал врач и коллекционер Олаф Бромелиус, который получил этот клад и отправил монеты Бреннеру, а он включил их в свой "Тезаурус".

1 далер 1561 года Эрика XIV (1560-1568), также представленный на выставке, - настоящий шедевр монетного искусства. Талер, или как называли эти крупные серебряные монеты в скандинавских странах - далеры, начали чеканить в начале XVI века в городе Иоахимсталь в Богемии, откуда они и получили первоначальное название - "иоахимсталер". Они чеканились из очень качественного серебра и обладали высокими художественными достоинствами. На лицевой стороне талера Эрика XIV представлен натуралистичный портрет короля в доспехах, с мечом и державой в руках. Не менее интересна оборотная сторона, на которой можно увидеть редчайшее изображение ордена Спасителя - Эрик XIV учредил этот орден к своей коронации в 1561 году.

К шедеврам нумизматического искусства относятся серебряные медали работы Иоганна Карла Хедлингера, происходящие из коллекции Павла Григорьевича Демидова. Эти медали отличают тонко проработанные изображения. На лицевой стороне одной из них помещена персонификация Швеции в виде женщины в античном одеянии, которая придерживает рукой щит с изображением трех корон - символа Швеции. У ее ног лежит лев, который также является геральдическим животным Шведского королевства. Она опирается на постамент, на котором лежат два рога изобилия с высыпающимися из них монетами. На постаменте изображены Библия, меч, кадуцей и серп, символизирующие четыре сословия Швеции - духовенство, дворянство, бюргерство и крестьянство. На оборотной стороне помещено реалистичное изображение Банка государственных сословий Швеции. Это прекрасный пример изысканно-графического изображения архитектурного памятника в медали.

Выставка ""Памятные древности свеев". Нумизматическая коллекция Элиаса Бреннера (1647-1717) и Павла Григорьевича Демидова (1738-1821)" проводится в сотрудничестве с Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского и Зоологическим музеем МГУ им. М.В. Ломоносова.

Выставка будет сопровождаться монографией с полным каталогом на русском и английском языках.

Куратор выставки: Юлия Краснобаева, старший научный сотрудник Отдела нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина.