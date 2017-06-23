Пушкинский музей представляет выставку "Пантикапей и Фанагория"

МОСКВА, 23 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина/. В 2017 году исполняется 90 лет с начала археологической деятельности, которая ведется сотрудниками Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на территории Восточного Крыма и Таманского полуострова. Выставка "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства" приурочена к этой юбилейной дате.

В 1927 году сотрудники провели первые исследования на городище Фанагория. В 1936 году Пушкинский музей основал Фанагорийскую археологическую экспедицию (совместно с Государственным историческим музеем), а в 1945 году - Боспорскую (Пантикапейскую) экспедицию. Сейчас в Пантикапее работает экспедиция музея (начальник - В.П. Толстиков, заведующий Отделом искусства и археологии Античного мира), а в Фанагории - экспедиция Института археологии РАН (начальник - В.Д. Кузнецов, доктор исторических наук, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Фанагория").

Нынешняя выставка расскажет об истории и культуре Пантикапея и Фанагории, двух важнейших центрах Боспорского царства, древнейшего государства на территории Российской Федерации. В последние годы научные сотрудники Пушкинского музея нашли подтверждение того, что Пантикапей был основан в конце VII века до н.э. Стало известно, что в создании Пантикапея участвовали не только греческие колонисты, но и представители других народов Малой Азии - фригийцы и лидийцы.

На выставке будут представлены экспонаты из нескольких крупных отечественных собраний (всего 450), которые относятся к периоду от VII века до н.э. ("Динос с геометрическим орнаментом", Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник) до времени правления Митридата VI Евпатора I век до н.э. ("Скульптурный портрет Митридата VI Евпатора Диониса", Государственный Эрмитаж). Небольшой раздел будет посвящен римскому времени. Экспонаты выставки дадут представление о разных сторонах жизни древнейшего государства: политике, ремесле, торговле и религии. Так, среди экспонатов будут стол-алтарь с посвящением богине Дитагойе (единственное существующее упоминание о божестве) и мраморная голова Афины из дворца Спартокидов в Пантикапее (оба - ГМИИ им. А.С. Пушкина).

На выставке впервые можно будет увидеть в ордерные элементы древнего храма Аполлона в Пантикапее, датирующиеся концом VI века до н.э. (хранятся в ГМИИ и Восточно-Крымском заповеднике), а также новую реконструкцию этого грандиозного сооружения. В экспозиции будет представлена интересная находка на акрополе Пантикапея -захоронение расчлененной туши коня (сфагион), которое является свидетельством совершения магического ритуала, призванного помочь в борьбе со скифами, обессилить врага, основной боевой силой которого были всадники.

В отдельные группу будут выделены находки XIX века и открытия последних лет, позволившие ученым переосмыслить историю древнего Боспора. Из числа новейших открытий в Фанагории можно отметить постамент надгробного памятника жены царя Митридата VI Евпатора Гипсикратии, которую в прощальной надписи царь назвал Гипсикратом, использовав мужское имя, чтобы подчеркнуть ее храбрость и военную доблесть.

Выставка станет своеобразной научной лаборатории, в которой можно будет сопоставить, например, важнейшие боспорские проксенические декреты или лучшие образцы скульптуры. Здесь будут выставлены рядом фрагменты крышки краснофигурной леканы с изображением комастов, часть которой хранится в Государственном Эрмитаже, а один фрагмент - в ГМИИ (предположительно это фрагменты одного сосуда). Многие экспонаты будут представлены широкой публике. К открытию выставки будет выпущен каталог.

Авторы идеи: Владимир Петрович Толстиков, заведующий Отделом искусства и археологии Античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина; Владимир Дмитриевич Кузнецов, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Фанагория".

Куратор: Владимир Петрович Толстиков, заведующий Отделом искусства и археологии Античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина.