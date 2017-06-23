Объем господдержки инвесторов в Ростовской области вырос в 2017 году втрое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Объем государственной поддержки инвесторов, которые реализуют проекты в Ростовской области, в 2017 году увеличен втрое. Об этом говорится в ежегодном отчете губернатора Василия Голубева.

"В нынешнем году объем господдержки инвесторов увеличен почти в три раза - до 900 млн рублей: 500 млн мы направили на субсидирование затрат на создание инфраструктуры. И тут мы остаемся верны своим отраслевым приоритетам - АПК и промышленному производству. Еще 200 млн пойдут на субсидирование процентной ставки, еще столько же сконцентрировано в региональном Фонде развития промышленности", - говорится в документе.



Вместе с тем, согласно отчету, в 2016 году не удалось обеспечить рост инвестиций: по предварительной оценке Ростовстата, сумма инвестиций за прошлый год составила 287,4 млрд рублей (уточненная на начало июня - 297,4 млрд руб) при 309,4 млрд рублей в 2015 году. "Одна из весомых причин, на мой взгляд, неконкурентоспособные по сравнению с сопоставимыми регионами тарифы для бизнеса. Неоднократно я давал поручения по их снижению. Знаю о подготовленных инициативах на федеральный уровень. Но нужны уже конкретные шаги", - отметил в отчете Голубев.