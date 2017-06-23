В Братске построят 74 тыс. кв. м жилья к 1 сентября в рамках программы расселения аварийного жилого фонда. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко во время визита в регион главы Фонда ЖКХ Сергея Степашина.

"С учетом скорректированных графиков работ и привлечения дополнительной рабочей силы к сентябрю текущего года будут сданы 74 тыс. кв. м, это около 70% необходимого объема", - сказал он, отметив, что правительство региона активно взаимодействует со строительными организациями.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, сегодня в городе из 151,4 тыс. кв. м аварийного жилья расселено только 43,3 тыс. Для реализации программы, которая завершается 1 сентября, необходимо предоставить новые квартиры 7 тыс. человек.

"Братск в сложном положении, объем огромный, и есть серьезные сбои с подрядчиками. 80% программы должны быть выполнены к 1 сентября. Не будем никого вводить в заблуждение, к сентябрю не успеем полностью завершить программу в Братске, но до конца года мы обязаны это сделать. Деньги есть. Вопрос упирается в организацию работ и в количество строителей", - отметил Сергей Степашин, осмотревший в городе одну из строительных площадок, где готовность объекта составляет около 15%.

По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, на ближайшем заседании депутаты регионального парламента внесут поправки в бюджет, которые позволят направить дополнительные средства на оплату технического присоединения домов в Братске.

"Вся Иркутская область работает на то, чтобы не подвести и выполнить программу по переселению из аварийного жилья. График, жесткость контроля исполнения, последовательность действий всех органов власти - это единственный вариант, который позволит выполнить эту задачу", - заявил зампред.

Бюджет программы 2013-2017 годов в Братске составляет 5,6 млрд рублей, из которых средства фонда - 2,5 млрд рублей, областного бюджета - 2,4 млрд, бюджета города - 700 млн рублей.