Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники Евразийского семинара обсудили сотрудничество между Италией и странами ЕАЭС

Новости партнеров
23 июня, 17:18 UTC+3

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства заявил, что главная задача семинара - наведение мостов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико

V Евразийский семинар открылся в Риме 22 июня. Темой обсуждения стало сотрудничество между Италией и странами Евразийского экономического союза. 

Такие семинары стали регулярными благодаря поддержке ассоциации "Познаем Евразию" и банка "Интеза".

"Главная задача семинара - наведение мостов", - сказал, открывая семинар, модератор вступительной сессии Николай Ефимович, председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии.

"Можно и нужно выстраивать доверие между людьми, а доверие может возникать только на основе общения. Журналисты часто задают вопрос: а какой результат вот таких семинаров? Это важно - сколько договоров в итоге подписано. И такие результаты тоже есть, мы их все видели на Петербургском экономическом форуме. Но бывает, надо собраться просто чтобы обсудить ситуацию и еще раз посмотреть друг другу в глаза и постараться друг друга понять. Я думаю, фактор недоверия и является основной причиной того, что до сих пор не удается выстроить отношения между ЕАЭС и Европейским союзом. Работа на доверие - это то, ради чего мы здесь собрались. Желаю нам на этом пути успеха", - отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

Он особо выделил усилия по развитию сотрудничества, которые со своей стороны прилагает итальянская сторона, и, в частности, президент ассоциации "Познаем Евразию" и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

"Когда он десять лет назад впервые вышел с такой инициативой, на первый семинар собралось порядка 150 человек. В последний год зарегистрировалось больше тысячи, - отметил Рапота. - Это произошло на волне общественного интереса, интереса со стороны бизнеса, банковского сектора". 

Чем привлекательно общее экономическое пространство стран ЕАЭС для европейского, в том числе итальянского бизнеса, обрисовала Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. "Сейчас можно говорить, что мы вступили в полосу экономического роста. В 2017 году будет рост 1-1,7%, по оценкам, в целом по Евразийскому экономическому союзу. По отдельным государствам значительно выше, - сказала она. - У нас начиная с сентября прошлого года стала расти взаимная торговля. В первом квартале этого года, в сравнении с тем же кварталом прошлого года, она выросла более чем на 30%. И в рейтинге Doing Business этого года мы все немного подросли, занимаем позиции между 35 и 40 местом. Мы реально видим эффект интеграции, и это заставляет нас эту интеграцию развивать. И возможности для итальянского бизнеса с созданием евразийского сообщества только увеличились".

"Нам очень важно от лица Евразийского экономического союза поддерживать диалог с итальянской общественностью, бизнесом, и мы очень рады тому, что итальянский бизнес активно призывает к диалогу между Европейским экономическим союзом и Евразийским. К сожалению, этого диалога сейчас нет, но не по нашей вине. Евразийский союз такой диалог предложил, но наши европейские коллеги это предложение пока не поддержали. А итальянский бизнес очень такие предложения поддерживает, потому что он видит в таком диалоге большие преимущества. Мы надеемся, что это будет в перспективе способствовать и выстраиванию диалога между Евразийским и Европейским экономическими союзами", - добавила Валовая. 

"Нет никаких препятствий к сотрудничеству России, Союзного государства, Евразийского экономического союза и Италии даже в рамках санкций. Мы не все возможности исчерпываем - надо работать и все", - заявил Рапота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
5
Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей
4
Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама