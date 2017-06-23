Участники Евразийского семинара обсудили сотрудничество между Италией и странами ЕАЭС

V Евразийский семинар открылся в Риме 22 июня. Темой обсуждения стало сотрудничество между Италией и странами Евразийского экономического союза.

Такие семинары стали регулярными благодаря поддержке ассоциации "Познаем Евразию" и банка "Интеза".

"Главная задача семинара - наведение мостов", - сказал, открывая семинар, модератор вступительной сессии Николай Ефимович, председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии.

"Можно и нужно выстраивать доверие между людьми, а доверие может возникать только на основе общения. Журналисты часто задают вопрос: а какой результат вот таких семинаров? Это важно - сколько договоров в итоге подписано. И такие результаты тоже есть, мы их все видели на Петербургском экономическом форуме. Но бывает, надо собраться просто чтобы обсудить ситуацию и еще раз посмотреть друг другу в глаза и постараться друг друга понять. Я думаю, фактор недоверия и является основной причиной того, что до сих пор не удается выстроить отношения между ЕАЭС и Европейским союзом. Работа на доверие - это то, ради чего мы здесь собрались. Желаю нам на этом пути успеха", - отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Он особо выделил усилия по развитию сотрудничества, которые со своей стороны прилагает итальянская сторона, и, в частности, президент ассоциации "Познаем Евразию" и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

"Когда он десять лет назад впервые вышел с такой инициативой, на первый семинар собралось порядка 150 человек. В последний год зарегистрировалось больше тысячи, - отметил Рапота. - Это произошло на волне общественного интереса, интереса со стороны бизнеса, банковского сектора".

Чем привлекательно общее экономическое пространство стран ЕАЭС для европейского, в том числе итальянского бизнеса, обрисовала Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. "Сейчас можно говорить, что мы вступили в полосу экономического роста. В 2017 году будет рост 1-1,7%, по оценкам, в целом по Евразийскому экономическому союзу. По отдельным государствам значительно выше, - сказала она. - У нас начиная с сентября прошлого года стала расти взаимная торговля. В первом квартале этого года, в сравнении с тем же кварталом прошлого года, она выросла более чем на 30%. И в рейтинге Doing Business этого года мы все немного подросли, занимаем позиции между 35 и 40 местом. Мы реально видим эффект интеграции, и это заставляет нас эту интеграцию развивать. И возможности для итальянского бизнеса с созданием евразийского сообщества только увеличились".

"Нам очень важно от лица Евразийского экономического союза поддерживать диалог с итальянской общественностью, бизнесом, и мы очень рады тому, что итальянский бизнес активно призывает к диалогу между Европейским экономическим союзом и Евразийским. К сожалению, этого диалога сейчас нет, но не по нашей вине. Евразийский союз такой диалог предложил, но наши европейские коллеги это предложение пока не поддержали. А итальянский бизнес очень такие предложения поддерживает, потому что он видит в таком диалоге большие преимущества. Мы надеемся, что это будет в перспективе способствовать и выстраиванию диалога между Евразийским и Европейским экономическими союзами", - добавила Валовая.

"Нет никаких препятствий к сотрудничеству России, Союзного государства, Евразийского экономического союза и Италии даже в рамках санкций. Мы не все возможности исчерпываем - надо работать и все", - заявил Рапота.