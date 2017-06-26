Олег Королев: в Липецкой области продолжится комплексное развитие сельских территорий

Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области будет продолжено, сообщил глава региона Олег Королев на IX Всероссийском молодежном форуме "Ты - предприниматель".

"Мы первыми на территории РФ закончили программу газификации природным газом, сохранили фельдшерско-акушерские пункты на селе, успешно реализовали программу строительства плавательных бассейнов в каждом сельском районе. В этом году уже дан старт строительству Домов культуры и офисов общей врачебной практики в отдаленных селах и деревнях. Работу по комплексному развитию сельских территорий необходимо продолжать", - сказал Олег Королев.

Глава администрации Липецкой области отметил, что все больше жителей стремятся самореализоваться, приобщиться к культурным ценностям, повысить качество своей жизни, и они хотят, "чтобы возможности для осуществления этих планов существовали в шаговой доступности".

Одной из стратегических задач для региона, по мнению Олега Королева, также является возрождение культа семьи. "Необходимо помочь человеку в укреплении его нравственности и духовности, семейных ценностей, приобщения его к здоровому образу жизни и к заботе о себе и близких", - подчеркнул Олег Королев.

IX Всероссийский молодежный форум "Ты - предприниматель" состоялся в деревне Масловка Данковского района Липецкой области под девизом "Деревня - душа России". Главной темой мероприятия стало "Комплексное развитие территорий через малый бизнес и кооперацию". В работе пяти образовательных площадок, панельной дискуссии, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития сельских территорий, приняли участие более 500 человек - жители Липецкой области и других регионов РФ, представители органов исполнительной и законодательной власти, федеральных структур. Глава региона ответил на вопросы начинающих предпринимателей.