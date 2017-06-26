"Русские Сезоны" продолжат шествие по Японии концертами Московской филармонии

27 июня в Японии в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" стартуют гастроли Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Юрия Симонова. Первым городом, который примет прославленный российский коллектив, станет Кавасаки. Солировать в программе концерта будет одна из ведущих скрипачек Японии - Ясуко Отани. В программе - опера русского композитора А.П. Бородина "Князь Игорь".

28 июня оркестр посетит японскую столицу и выступит с оперой В.А. Моцарта "Дон Жуан" на сцене концертного зала "Опера Сити". Японская пианистка Фудзико Хемминг выступит солисткой программы второго дня гастролей коллектива.

Гастроли оркестра пройдут в таких городах Японии, как Мусасино (29 июня), Мито (30 июня), Ниигата (1 июля), Фукуока (5 июля), Ямагути (7 июля), Миядзаки (8 июля), Осака (9 июля), Токио (2 июля, 7 июля).

Солистами концертных программ гастрольного тура коллективов Московской филармонии выступят: Александра Конунова, Аими Кобаяши, Шиная Киозуко, Аяко Уехара, Джан Иномото.