Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русские Сезоны" продолжат шествие по Японии концертами Московской филармонии

Новости партнеров
26 июня, 17:24 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

27 июня в Японии в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" стартуют гастроли Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Юрия Симонова. Первым городом, который примет прославленный российский коллектив, станет Кавасаки. Солировать в программе концерта будет одна из ведущих скрипачек Японии - Ясуко Отани. В программе - опера русского композитора А.П. Бородина "Князь Игорь".

28 июня оркестр посетит японскую столицу и выступит с оперой В.А. Моцарта "Дон Жуан" на сцене концертного зала "Опера Сити". Японская пианистка Фудзико Хемминг выступит солисткой программы второго дня гастролей коллектива.

Гастроли оркестра пройдут в таких городах Японии, как Мусасино (29 июня), Мито (30 июня), Ниигата (1 июля), Фукуока (5 июля), Ямагути (7 июля), Миядзаки (8 июля), Осака (9 июля), Токио (2 июля, 7 июля).

Солистами концертных программ гастрольного тура коллективов Московской филармонии выступят: Александра Конунова, Аими Кобаяши, Шиная Киозуко, Аяко Уехара, Джан Иномото. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
5
Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей
4
Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
6
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
7
Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике
Темы дня
Загрузка...
Реклама