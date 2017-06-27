Около 600 промышленных компаний представят свою продукцию на ИННОПРОМ-2017

МОСКВА, 27 июня /ИННОПРОМ/. Этим летом в Екатеринбурге соберутся представители около 600 промышленных компаний из 95 стран мира. Их цель - посещение VIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 14 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО".

В этом году перед организаторами - ГК "Формика" - стоит задача создать на площади размером 50 тыс. кв. метров максимально комфортные условия для того, чтобы представители промышленных компаний за несколько дней смогли познакомить со своей продукцией сотни потенциальных бизнес-партнеров из разных стран мира. Часто такое знакомство на ИННОПРОМ знаменуется заключением взаимовыгодной сделки. В прошлом году на ИННОПРОМ было подписано 76 соглашений на сумму 4,5 млрд рублей с представителями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и стран Африки.

"На протяжении нескольких лет ИННОПРОМ - это главная витрина российского экспорта. В этом году мы хотим подняться на новый уровень и сделать событие еще более полезным для участников", - говорит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Главная тема

Тема международной выставки ИННОПРОМ в этом году - "Умное производство".

"Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде, и только потом запущены", - объясняет выбор такой темы директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Чтобы обеспечить глобальный подход к обсуждению этой темы, в деловой программе выступят авторитетные эксперты из России, Европы, Азии и Америки. Впервые на ИННОПРОМ компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые сегодня используют промышленные лидеры по всему миру. Например, с этой целью на ИННОПРОМ впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент корпорации KUKA Robotics (США) Джо Гемма, а также представители крупнейших международных ассоциаций, среди которых Союз машиностроителей Германии VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация производителей станков, роботов и средств автоматизации Италии UCIMU и других отраслевых ассоциаций.

Новое на ИННОПРОМ

Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx (Industrial Export) стала одним из важнейших нововведений ИННОПРОМ-2017. IndEx создан, чтобы не только привлечь внимание зарубежных компаний к российскому производству и технологиям, но и помочь компаниям найти новые рынки сбыта. Так, при поддержке Российского экспортного центра и Министерства промышленности и торговли РФ на выставку приедут 200 профессиональных покупателей - байеров - из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки, стран ЕЭС.

В IndEx участвуют топ-менеджеры торгово-промышленных организаций и представители органов власти, которые влияют на принятие решений о покупке и продвижению продукции на зарубежных рынках.

"Российские производители промышленной продукции и представители несырьевого экспорта могут привезти на ИННОПРОМ свою продукцию. А мы сделаем так, чтобы на их стенд пришли потенциальные покупатели", - заключает Антон Атрашкин.

Среди других новинок ИННОПРОМ - Международный форум производителей компонентов. Форум предусматривает участие крупнейших российских и международных промышленных производителей и B2B площадку, где представители мелких и средних компаний-производителей компонентов из России смогут обменяться опытом с иностранными коллегами и пообщаться с первыми лицами российских и зарубежных корпораций.

Наконец, впервые в этом году под крупнейшую отраслевую экспозицию металлообрабатывающего оборудования ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА будет выделен целый павильон. Теперь эксперты отрасли и лидеры предприятий из 95 стран мира соберутся в одном месте, чтобы оценить новинки индустрии, заключить выгодные контракты на закупку оборудования и обсудить последние разработки в области машиностроения, станочных систем и промышленной робототехники.

Страна-партнер

Самую большую площадь на территории выставки занимает экспозиция Японии. Это обусловлено тем, что Япония - страна-партнер ИННОПРОМ этого года.

"Участие Японии в качестве страны-партнера стало возможно благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, поделился директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. - Во время бизнес-миссии в Японию в марте 2016 года он рассказал своему японскому коллеге Хиросигэ Сэко об ИННОПРОМ и возможностях, которые выставка дает бизнесу. И японские партнеры потенциал выставки оценили".

Так, 10 июля в Екатеринбург приедут более 120 промышленных компаний и более 500 делегатов представителей бизнеса и власти, в том числе, более 20 глав крупных национальных компаний. В составе национальной экспозиции Японии на ИННОПРОМ-2017 участвуют такие корпорации как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Возглавит японскую делегацию министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

Организаторы уверены, что ИННОПРОМ-2017 даст новый импульс развития промышленности в отношениях между Россией и Японией.