Банк "Югра" приступил к эмиссии карт "Мир"

ПАО БАНК "ЮГРА" приступил к эмиссии карт национальной платежной системы "Мир". До конца года "Югра" планирует выдать несколько десятков тысяч карт, как розничным клиентам, так и в рамках партнерских проектов.

На сегодняшний день банк эмитирует классические дебетовые карты "Мир". Банк "Югра", активно поддерживающий развитие как профессионального, так и любительского спорта в России, предлагает клиентам четыре уникальных дизайна карт в спортивной тематике – художественная гимнастика, гонки, фигурное катание и футбол.

Выпуск и обслуживание этих карт осуществляется по тарифам, которые действуют для аналогичных продуктов международных платежных систем, выдаваемых банком.

Осенью 2017 года банк "Югра" планирует расширить линейку выпускаемых карт "Мир" за счет новых премиальных продуктов, наполненных привилегиями бонусных и партнерских программ, позволяющих получать кэшбек с покупок и повышенный доход на остаток, а также пользоваться другими преференциями.

Президент банка "ЮГРА" Алексей Нефедов: "В прошлом году банк "Югра" в числе первых банков присоединился к национальной платежной системе "Мир", и уже в октябре завершил подготовку собственной сети банкоматов и POS-терминалов к приему и обслуживанию этих карт. Эмиссия стала ожидаемым продолжением сотрудничества банка и Национальной платежной системы. Карты "Мир" - это не только универсальный и надежный инструмент для быстрой, удобной и безопасной оплаты товаров и услуг, но и гарант надежности карточных расчетов".

В 2017 году банком намечен перевод на карты "Мир" кобрендингового проекта "Карта Члена НХЛ", разработанного совместно с российской любительской спортивной организацией "Ночная хоккейная лига". Лига была основана в 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея. Планируется, что новые партнерские проекты будут также реализовываться на базе платежной системы "Мир".

Коммерческий директор АО "НСПК" Сергей Радченков: "Сеть приема карт "Мир" в нашей стране уже полностью готова к тому, чтобы клиенты банка "Югра" могли использовать весь функционал национальной карты. Уверены, что с развитием новых актуальных сервисов и возможностей карта "Мир" станет одним из самых востребованных продуктов банка".