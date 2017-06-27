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Единый день городов воинской славы планируется утвердить в 2017 году

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27 июня, 13:19 UTC+3

В России насчитывается 45 городов воинской славы

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Утвердить единый день городов воинской славы и создать их гимн планируется до конца 2017 года. Об этом сообщил глава администрации Курска Николай Овчаров, избранный председателем Союза городов воинской славы на общем собрании VII съезда организации в Архангельске.

"В наших планах - создать гимн городов воинской славы и утвердить единый день городов воинской славы. Скорее всего, это будет 1 декабря - день подписания указа президента России об условиях и порядке присвоения этого почетного звания", - приводит слова Овчарова пресс-служба администрации Архангельской области.

В ходе съезда участники подвели итоги работы Союза за 2016 год. Главным событием стала установка памятного знака "Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы" на аллее парка Победы на Поклонной горе. Открытие состоялось 5 декабря 2016 года и было приурочено к 75-летней годовщине битвы под Москвой.

Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке мемориала и благоустройству территории осуществлено за счет средств Союза городов воинской славы и благотворительных взносов.

На мероприятии представили книгу "Архангельск патриотический", которая рассказывает об участии жителей города в военных действиях. Создатели монографии вручили издание всем делегатам.

"С момента основания Архангельск являлся северным форпостом России. За 433 года своей истории столица Поморья не раз успешно отражала вражеские набеги. Трудно переоценить роль Архангельска в Великой Отечественной войне. Город отражал атаки с воздуха, соловецкие юнги пополняли экипажи кораблей нашего флота. И сегодня Архангельск гордо носит звание города воинской славы, стоя на страже Отчизны и верно служа Родине", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Орлова.

В России насчитывается 45 городов воинской славы. Почетное звание "Город воинской славы" утверждено в 2006 году указом президента РФ.

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