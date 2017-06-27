Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Москва, 27 июня. Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.

Ключевые разделы выставки:

металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка);

(в 2017 стартует как отдельная выставка); автоматизация производства;

машиностроение и производство компонентов;

технологии для энергетики;

энергетика и энергоэффективность.

В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.

Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании – лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг "Швабе", АО "Российский экспортный центр", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", РМК, Стан, Касперский и другие.

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий – ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК "Ростех" и др.). Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте: http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2017/

В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:

Денис Мантуров , министр промышленности и торговли Российской Федерации;

, министр промышленности и торговли Российской Федерации; Йосихару Инаба , председатель правления FANUC;

, председатель правления FANUC; Алексей Кудрин , председатель совета фонда "Центр Стратегических разработок";

, председатель совета фонда "Центр Стратегических разработок"; Мартин Лундстедт , президент Volvo;

, президент Volvo; Му Ган , президент Lifan Group;

, президент Lifan Group; Дэн Фрайссине , генеральный директор DP Technology;

, генеральный директор DP Technology; Джо Гемма , президент International Federation of Robotics,

, президент International Federation of Robotics, Султан Саид Аль-Мансури , министр экономики ОАЭ;

, министр экономики ОАЭ; Йиржи Гавличек , министр промышленности и торговли Чехии;

, министр промышленности и торговли Чехии; Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка и многие другие.

Полный список спикеров опубликован на сайте по ссылке: http://www.innoprom.com/business-program/speakers/2017/

Аккредитация на 10 июля, первый день ИННОПРОМ-2017, завершается 30 июня. Подробнее об аккредитации на сайте: http://www.innoprom.com/registration/

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой ИННОПРОМ-2017 станет "Умное производство", страна партнер – Япония. Организатор ИННОПРОМ – Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – ГК "Формика".