Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

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Около 600 промышленных компаний представят свою продукцию на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 27 июня, 13:10
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Москва, 27 июня. Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.
Ключевые разделы выставки:
В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.
Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании – лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг "Швабе", АО "Российский экспортный центр", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", РМК, Стан, Касперский и другие.
Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий – ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК "Ростех" и др.). Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте: http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2017/
В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:
Полный список спикеров опубликован на сайте по ссылке: http://www.innoprom.com/business-program/speakers/2017/
Аккредитация на 10 июля, первый день ИННОПРОМ-2017, завершается 30 июня. Подробнее об аккредитации на сайте: http://www.innoprom.com/registration/
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой ИННОПРОМ-2017 станет "Умное производство", страна партнер – Япония. Организатор ИННОПРОМ – Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – ГК "Формика".