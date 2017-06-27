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Новикомбанк налаживает сотрудничество с финансовыми институтами и промпредприятиями Китая

Новости партнеров
27 июня, 14:22 UTC+3

Руководство банка видит в этом сегменте высокий потенциал и постоянно работает над расширением круга партнеров из Китая

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Елена Георгиева

Елена Георгиева

© Пресс-служба Новикомбанка

Делегация Новикомбанка приняла участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО, которое состоялось в июне в Харбине (Китай). Мероприятие является международной платформой для презентации промышленного потенциала двух стран, установления делового, торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества.

Представители Новикомбанка в рамках ЭКСПО на китайско-российском международном форуме "Инвестиции в инновации" презентовали услуги банка в области международного сотрудничества, финансирования экспорта из России в Китай и провели ряд встреч с финансовыми институтами и предприятиями КНР.

Новикомбанк обладает не только обширным опытом успешной работы с лидерами национальной экономики на всех сегментах финансового рынка, но и большое внимание уделяет постоянному развитию международного бизнеса. Банк предлагает российским и китайским партнерам расчетные услуги по клиентским и казначейским операциям, обслуживанию контрактов по торговому финансированию и валютным операциям в национальных валютах обеих стран.

Кроме того, Новикомбанк активно сотрудничает с ведущими финансовыми институтами Китая. Наличие крупных контрактов у корпоративных клиентов банка с китайскими партнерами способствует постоянному расширению взаимодействия между Новикомбанком и китайской стороной. С 2016 года банк является членом Российско-Китайского финансового совета.

Являясь опорным банком российской промышленности, Новикомбанк содействует решению важных государственных задач по финансированию развития реального сектора экономики страны. С учетом того, что товарооборот России и Китая в первом квартале 2017 года вырос на 30-40%, участие Новикомбанка в ЭКСПО является знаковым. Банк имеет все ресурсы для оказания высококачественного комплексного обслуживания китайским компаниям, развивающим свой бизнес в России.

"Работа с международными финансовыми институтами является одним из приоритетных направлений деятельности Новикомбанка. Налаживанию сотрудничества с банками КНР уделяется особое внимание. Мы видим в этом сегменте высокий потенциал и постоянно работаем над расширением круга партнеров из Китая", - подчеркивает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

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