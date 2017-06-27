QBF стала партнером дилера Bentley

В субботу, 24 июня 2017 года, в автосалоне "Bentley Москва - Волгоградский" представители группы компаний QBF подписали договор о партнерстве с автомобильной группой "Авилон".

Почти сто лет назад в 1919 году открылась компания Уолтера Оуэна Бентли Bentley Motors Ltd, которая спроектировала первый в мире автомобиль класса люкс. С тех пор британский производитель специализируется на производстве элитных авто, способных удовлетворить потребности самых взыскательных и обеспеченных людей по всему миру. Теперь группа компаний QBF стала официальным партнером акционерного общества "Авилон Автомобильная Группа" в области продвижения услуг. Соглашение, которое подписали управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев и директор "Bentley Москва - Волгоградский" Сергей Мелюх, предполагает установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Подписание документа о сотрудничестве компаний QBF и "Авилон" прошло в торжественной обстановке презентации новых моделей Bentley Continental Supersport и Bentley Continental GT. Встречу открыл Зелимхан Мунаев, представивший результаты аналитического исследования QBF об инвестициях в товары класса люкс. По данным, озвученным экспертом, несмотря на наблюдаемую общемировую политическую и экономическую неопределенность, в 2016 году численность ультрабогатого (UHNWI) населения планеты выросла на 3,4%. По статистике New World Wealth, к концу прошлого 2016 года в России и СНГ число людей с инвестиционными активами более $1 млн достигло 152 тысяч.

Как отметил Зелимхан Мунаев, ключевые приоритеты сверхобеспеченных людей постсоветского пространства несколько отличаются от мировых. Для россиян очень важны вопросы, связанные с повышением доходности и защитой капитала от политических и экономических рисков, а предметы роскоши приобретаются нашими согражданами скорее не в целях инвестиций, что мы можем видеть за рубежом, а для наглядной демонстрации своего статуса и обеспеченности.

"Приобретение предметов роскоши сверхобеспеченные люди рассматривают как одну из стратегий инвестирования, - заключил управляющий директор QBF. - Ведь, к примеру, стоимость Bentley на мировом рынке мало зависит от войны в странах арабского мира, от внешней или внутренней политики или от увеличения ключевой ставки Центробанка".

Спикер также отметил, что кроме предметов роскоши надежным и высокодоходным активом сегодня являются ценные бумаги компаний, производящих товары класса люкс. Зелимхан Мунаев рассказал гостям мероприятия о том, каким образом личный капитал приумножают партнеры QBF, работая с акциями мировых брендов. Завершилось выступление пожеланиями компании "Авилон" успешной работы и продвижения автомобилей Bentley на российском рынке.

Группе компаний QBF интересно сотрудничество с теми, кто стремится предложить клиентам лучшее, именно поэтому ей удалось легко найти общий язык с представителями дилера Bentley. Свою миссию QBF видит в том, чтобы как можно большее количество российских инвесторов могли воспользоваться товарами и услугами, которые полностью удовлетворят их индивидуальные потребности.