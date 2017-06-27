Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекорду

С 5 по 9 июля 2017 года Федерация парусного спорта Чеченской Республики проведет первую парусную регату в истории региона - Кубок Кезеной-Ам 2017. Соревнования состоятся на одноименном озере на высоте 1870 метров над уровнем моря.

Регата пройдет на 10 легких и маневренных спортивных лодках SB20. По правилам класса на каждой яхте будет не больше четырех участников, включая шкипера. Всего на воде встретятся 18 команд с участниками из России, Хорватии, Черногории, Германии, Республики Беларусь, Украины, Чехии и даже Новой Зеландии.

Все гонщики будут разделены на две группы. В первую войдут экипажи, подавшие командную заявку на участие. Во вторую - сформированные из индивидуальных участников с опытным шкипером-наставником на борту. Среди гонщиков есть участники и призеры Олимпийских игр, мастера спорта международного класса, чемпионы России и Европы, в том числе в классе SB20. Отметим некоторых: Георгий Шайдуко, Юрий Шувалов, Кирилл Фролов, Леонид Клепиков, Горан Иванкович, Максим Немченко, Валентин Уваркин, Александр Божко. С полным составом можно ознакомиться на сайте Кубка.

Судейскую бригаду возглавит международный ампайр, международный судья, ампайр Кубка Америки в 2005-2006г.г. и Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году итальянец Лука Бабини (Luca Babini).

"Удивительное по своей красоте озеро и горные вершины Северного Кавказа не оставят равнодушными спортсменов и участников со всего мира, - комментирует Хасан Хаджиев, Президент Федерации парусного спорта Чеченской республики, инициатор и главный организатор Кубка Кезеной-Ам. - Для нас важно, чтобы яхтсмены России открыли для себя отличное место для гонок, а жители Республики заинтересовались парусным спортом".

Призовой фонд составит 1 200 000 рублей и будет распределен между победителями и призерами двух групп участников в равных долях. Кроме того, названия экипажей-победителей будут указаны на переходящем Кубке Кезеной-Ам. 8 июля, в завершающий гоночный день, состоится суперфинал "Ахмат" на приз правительства Чеченской Республики. В нем примут участие шесть команд - победителей в двух группах.

Помимо спортивной программы, организаторы приготовили увлекательную береговую программу. В один из дней планируется посещение древнего поселения Хой, где будет организован "музей под открытым небом" с видеоинсталляциями и кинотеатром. Также на озеро будут доставлены детские лодки "Оптимист" и SUP-борды для проведения мастер-классов для взрослых и детей. Финальным аккордом регаты станет торжественное награждение победителей и участников регаты, вручение переходящего Кубка Кезеной-Ам с участием главы Чеченской Республики, Рамзана Кадырова, и праздничный фейерверк.

На несколько дней озеро Кезеной-Ам привлечет внимание всего парусного сообщества, представителей крупных российских и иностранных СМИ и станет настоящим праздником для всех участников и гостей Кубка.

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам 2017 www.chyf.ru/regatta2017

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Справочная информация

О региональной общественной организации "Федерация парусного спорта" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты, Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 (www.chyf.ru/regatta2017):

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Об озере Кезеной-Ам

Уникальное по живописности природы место, жемчужина Чеченской Республики, расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря в поясе субальпийских лугов на границе Чеченской Республики и Дагестана. Большое форельное озеро сразу и навсегда влюбляет в себя за невероятно красивые оттенки водной глади, от нежно бирюзового до насыщенного синего цвета, и плюшевые горные холмы вокруг него.

Глубина озера - 74 м

Протяженность озера с севера на юг - 2 км

Протяженность озера с запада на восток - 2,7 км

Максимальная ширина - 735 м

Длина береговой линии - 10 км