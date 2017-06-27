Глава Минприроды России Сергей Донской откроет фестиваль "Усадьба Jazz 2017"

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской 1 июля 2017 года откроет фестиваль "Усадьба Jazz", посвященный Году экологии в государственном музее-усадьбе "Архангельское". Событие пройдет при поддержке Минприроды России, в партнерстве с АНО "Центр природы Кавказа".

Фестиваль джазовой музыки "Усадьба Jazz" является одним из самых популярных отечественных событий под открытым небом.

Министр посетит "экозону" фестиваля, где пройдут семинары, презентации проектов, этноджем (проект музыкантов, вдохновляемых традиционной культурой различных народов), мастер-классы, в том числе по созданию кино с помощью смартфона (от проекта "Кинолекторий" среди участников "Усадьба Jazz" планируется конкурс на лучшую короткометражку #киноОгниДжаза на тему экологии, снятую во время фестиваля).

С.Донской также ознакомится с выставкой картин "Экология души" художника Ное Геденидзе.

"Усадьба Jazz-2017" в 2017 г. поддерживает природоохранные проекты "Центра природы Кавказа" по сохранению краснокнижных видов: переднеазиатского леопарда, европейского зубра, каспийского тюленя, самшита колхидского. Каждый участник фестиваля может онлайн, посредством сообщений или на площадке "Усадьбы Jazz" сделать пожертвование и внести вклад в охрану исчезающих видов.

В Год экологии "Усадьба Jazz-2017" подаст пример снижения "экологического следа". Например, вся рекламная продукция будет напечатана на бумаге вторичной переработки, вместо пластиковой посуды на большинстве фуд-кортов появится экологичная биоразлагаемая, а весь мусор на "Усадьбе Jazz" будут собирать раздельно. "Отходы, распределенные по отделениям четырехцветных урн и контейнеров, будут переработаны в ценное сырье, а не будут столетиями разлагаться на полигонах", - заверяют организаторы.