HeadHunter выступит официальным HR-партнером проекта "ПРОФИ" на ИННОПРОМ-2017

МОСКВА, 28 июня. /ИННОПРОМ/. 10-13 июля 2017 года компания HeadHunter представит обширную программу активностей для посетителей международной промышленной выставки России ИННОПРОМ-2017 и участников специального проекта ИННОПРОМ - выставки и деловой программы "ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности".

В рамках проекта "ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности" HeadHunter соберет крупнейших промышленных работодателей России на конференцию "Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России".

На конференции прозвучат доклады лидеров производственных отраслей: представителей компаний ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "ГМК Норильский никель", ПАО "Энел Россия", ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", а также выступления специальных гостей - Марины Починок, экс вице-президента по персоналу оргкомитета Олимпиады Сочи-2014 и ПАО Сбербанк, и Михаила Жукова, генерального директора компании HeadHunter. Экспертами конференции стали HR-директора ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ЗАО "Русская медная компания" и ПАО "Трубная металлургическая компания".

Конференция состоится 13 июля в 12:00. Перед ее началом в 11.30 HeadHunter проведет в пресс-центре ИННОПРОМ пресс-конференцию с участием основных спикеров.

Анна Хвостова, директор HeadHunter Урал: "Мы организуем конференцию в рамках деловой программы "ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности" для того, чтобы дать возможность коллегам по профессии вживую пообщаться с HR-руководителями из разных регионов России и узнать, как работа на заводе превращается в работу мечты для тысяч людей, а также познакомиться с инновациями и передовыми практиками, осмыслить их в контексте своей компании и сделать рывок вперед - все то, что непрерывно делают лидеры рынка, оставляя конкурентов далеко позади".

Для соискателей компания HeadHunter проведет мастер-классы "Как найти работу" и "Как вести себя на собеседовании": эксперты компании расскажут слушателям, как составить привлекательное резюме, каких ошибок нужно избегать при его составлении; какую информацию стоит указывать, а какую нет; как презентовать себя на собеседовании.

На протяжении всей выставки во павильоне 2 будет работать стенд компании HeadHunter, который является участником образовательных маршрутов проекта ПРОФИ для взрослых и профориентационных маршрутов - для старшеклассников и студентов (14+). Представители бизнеса, заинтересованные в поиске персонала и совершенствовании HR-процессов, на стенде смогут пообщаться с консультантами компании HeadHunter, получить информацию о последних новинках и сервисах компании, вместе обдумать, как эффективно использовать их для решения HR-задач на предприятии.

Все посетители стенда смогут пройти карьерный квест, выиграть интересные подарки, сфотографироваться в специально организованной фотозоне и получить карьерные предсказания.

О HeadHunter

HeadHunter - ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании - сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 370 тыс. актуальных вакансий и 18 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 465 тыс. человек. В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

О проекте "ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности"

Цель проекта - объединить интересы заказчиков и поставщиков обучающего промышленного оборудования и ПО на главной промышленной выставке России. Проект включает выставку образовательных решений, деловую программу (12-13 июля) и специальные ежедневные маршруты. Образовательные маршруты ориентированы тех, кто готовит кадры для современной промышленности, а профориентационные - на старшеклассников и студентов колледжей и вузов инженерно-технических специальностей. Тема проекта ПРОФИ в 2017 году - "Подготовка инженерно-технических кадров: потребности, вызовы, образовательные решения".