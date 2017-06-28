Инвестиционный портал Нижегородской области адаптировали для испаноязычных пользователей. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

"Теперь инвестиционный портал Нижегородской области будет функционировать на восьми языках - русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и японском. По этому показателю нижегородский портал уникален по сравнению с аналогичными ресурсами в других регионах России", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой.

Как отметили в региональном мининвесте, инвестиционный портал дает представление о возможностях для инвесторов, желающих работать в Нижегородской области. На этом ресурсе, в частности, любой желающий может подать заявку на подбор участка для размещения производства, а также обратиться за помощью в решении проблем, мешающих ведению бизнеса.

По данным ведомства, наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуются интерактивные схемы, в которых пошагово рассказывается, как реализовать инвестиционный проект на территории региона, получить господдержку, продлить срок реализации проекта и перевести земельный участок из одной категории в другую. Кроме того, инвесторами востребована функция подбора участков, доступная на инвестиционной карте Нижегородской области.

В министерстве уточнили, что с 1 февраля 2017 года на портале запущена функция "Личный кабинет инвестора", которая позволяет самостоятельно отслеживать все этапы прохождения заявки, поданной в инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области.